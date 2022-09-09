KTO'da 'e-ticaret' zirvesi

Kayseri Ticaret Odası organizasyonuyla Orta Anadolu iş dünyası e-ticaret ve e-ihracat için bir araya geldi. KTO Başkanı Gülsoy, “Değişen dünya içinde nerede konumlanacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Girişimciler, firmalar ve yatırımcılar buna ayak uyduramazsa rekabet dünyasında istediği payı alamayarak kaybolur.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Uluslar arası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF ile Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ve Kayseri Ticaret Odası’nın organizasyon partnerliği ile düzenlenen “WORLDEF Prime Konferansları” kamu ve özel kuruluşların temsilcilerini e-ticaret ve e-ihracat farkındalığı için buluşturdu. Konferansta; e-ticaret ve e-ihracat sektörüne önemli bir katkılar sağlayan profesyoneller, girişimciler ve firmalar bir araya geldi. İki gün boyunca devam edecek olan ve sektöre dair pek çok konunun masaya yatırılacağı konferansın ilk gününde, alanında uzman isimler, deneyimlerini e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminden firmalarla ve girişimcilerle paylaştı.

“WORLDEF Prime E-Ticaret ve E-İhracat Konferansları” serisi, Kayseri’de ekosistemin paydaşlarını ağırladı. Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen ücretsiz konferansa; Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, WORLDEF Etkinlikler Direktörü Serkan Çakır, Elider Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nüket Dokuz, MÜSİAD Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özgür Demirtaş katıldı.

Konferansta; e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin önde gelen paydaşları, Kayseri ve çevresinde faaliyet gösteren girişimciler ve firmalarla bir araya geldi. Yaklaşık 800 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen programda, ekosistemin profesyonellerinin yanı sıra Kayseri iş çevrelerinden pek çok girişimci de katıldı.

KTO BAŞKANI ÖMER GÜLSOY: DEĞİŞEN DÜNYA İÇİNDE NEREDE KONUMLANACAĞIMIZI BİLMEMİZ GEREKİYOR

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, değişen ve dönüşen bir dünyada yaşadığımıza işaret ederek, girişimciler, firmalar ve yatırımcıların buna ayak uyduramazsa rekabet dünyasında istediği payı alamayarak kaybolacağını söyledi. “Değişen dünya içinde nerede konumlanacağımızı bilmemiz gerekiyor.” diyen Gülsoy, “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri e-ticaret üzerine onlarca program yaptık. Bu süreçte hep şunları söyledik; dijitalleşme çok önemli, KOBİ’lerin mutlaka bir dijital platformda olması gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum, e-ticaret pandemi ile birlikte zirve yaptı ve o dönem e-ticaretin zirve yılı olarak tarihe geçecek.” dedi.

Değişen ve çok hızlı dönüşen dünyanın nereye gideceğini tahmin etmenin çok zor olduğuna vurgu yapan Gülsoy, “İnternet artık hayatımızın her noktasında ve dünyanın en kıymetli arazisi de bizim elimizde. Her şeye oradan ulaşabiliyorsunuz. Gelinen noktada yapay zekâ, 5G gibi konuları konuşuyoruz. Robotların çağı geliyor ve buna ayak uydurmamız lazım. Şirketlerimizin KOBİ’lerimizin değişen dünyada nerede yer alması gerektiğini bilmesi lazım. Bütün dünyayı müşteri olarak görmeliyiz. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile yaptığımız bir projemiz var. E-ticaret ve e-ihracat istihdam ofislerimizi kurduk. Burada da eğitimlerimiz devam edecek.” sözlerini kaydetti.

SERKAN ÇAKIR: TÜRKİYE’NİN E-İHRACATTA HAK ETTİĞİ PAYI ALMADIĞINA İNANIYORUZ

WORLDEF Etkinlikler Direktörü Serkan Çakır, Orta Anadolu’nun sanayi merkezi Kayseri’nin, İç Anadolu’nun da en büyük 3 kentinden biri olduğunu hatırlatarak, “Burada olmaktan dolayı çok mutuyuz. Konferansımızın e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz. Bu konferansı düzenlememizin çok önemli nedenleri var. E-ticaret genel ticaretteki payını her geçen gün artırıyor ve e-ihracatta buradan ciddi bir pay alıyor. Biz Türkiye’nin e-ihracatta hak ettiği payı almadığına inanıyoruz. Bu yüzden bu noktaya ciddi bir şekilde odaklanıyoruz.” diye konuştu.

Kısa süre önce açıklanan e-ihracat desteklerine de değinen Çakır, “E-ihracat destekleri açıklandı ve açıklanan bu destekle sipariş karşılama, depo kiralama gibi e-ihracatın önemli noktalarında çok büyük destekler sağlanıyor. E-ihracat ile yurtdışına açılmak isteyen firmaların ürünlerini sergilemesi için de ciddi destekler var. Tekelleşmeyi engellemek için de e-ticaret kanununda da bazı değişiklikler yapıldı. Kayseri’de ciddi bir e-ticaret ve e-ihracat potansiyeli var. Bunu farklı şehirlerde de gördük ama Kayseri’de özellikle bireysel bazlı oldukça fazla girişimci var.” ifadelerini kullandı.

NÜKET DOKUZ: DÜNYANIN ÖNDE GELEN E-TİCARET ÜLKELERİNDEN BİRİ OLMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK

ELİDER | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nüket Dokuz ise, ELİDER’i geçen sene, e-ticaret yapan insanların, firmaların, öğrencilerin, kadınların bir ışığa ihtiyacı olduğunu fark ederek doğru bilgiler verebilmek için kurduklarını söyledi. “Vizyonumuz Türkiye’yi dünyanın e-ticaret üslerinden biri yapmak.” diyen Dokuz, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaları e-ihracata yönlendirmek istediklerini belirtti.

Türkiye’nin, dünyanın önde gelen e-ticaret ülkelerinden biri olmaması için hiçbir nedenin olmadığının altını çizen Dokuz, e-ticaret denildiğinde sade bir kelime gibi gelebildiğini ama e-ticaretin çok kapsamlı bir kavram olduğunu belirterek, şöyle devam etti; “E-ticaret dediğimiz zaman bu kavramın içerisinde ödeme sistemleri var, altyapı sağlayıcılar var, kargo süreçleri var ve bu noktalar süreç içerisinde uzayıp gidiyor. Amacımız hep birlikte hareket etmek ve sesimizi duyurmak. ELİDER e-ticarete bir yerinden dokunmuş herkesi kapsayan bir STK. Üyelerimizin pazaryerlerindeki sorunlarını gerekli mercilere aktarıyoruz. E-ticarete girmek istiyorsanız, e-ihracat yapmak istiyorsanız bizler her zaman destek vermeye hazırız.”

E-TİCARET VE E-İHRACAT ÖZELİNDE BİRÇOK KONU TÜM AYRINTILARI İLE TARTIŞILDI

E-ticaret ve e-ihracat özelinde birçok konunun tüm ayrıntıları ile tartışıldığı konferans, Kayseri ve çevresinde faaliyette bulunan girişimcilere, ekosistemdeki önemli markaların temsilcileri ve e-ticaret profesyonelleri ile networking imkânı sağladı. Konferansta, Kayseri ve çevresindeki il ve ilçelerden çok sayıda katılımcı yer aldı.

Konferansın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından keynote sunumlar ve üç farklı panel düzenlendi. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Kayseri E-Ticaret Başarı Hikayeleri” konulu panelde; Kültepe Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ulukaya, Kayseri Kariyer KBB İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Canani Ayaydın, Netgrup Genel Koordinatörü Osman Çapacıoğlu ve No 239 | Kurucusu Paşa Talaslıoğlu tecrübe ve deneyimlerini katılımcılara aktardı.

ClickMe Live Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Emre İlban moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, “E-Ticaretin Başarı Yolculuğu” konusu masaya yatırıldı. Panelde; Ecrou Group | Uluslararası E-Ticaret Takım Lideri Ahmet Enes Polat, Odunconcept.com CEO’su Faruk Kurucan, Wessi CEO’su Göksel Aksu ve Kargoist Yönetim Kurulu Başkanı Münir Arıkan geniş çaplı değerlendirmelerde bulundu.

Moderatörlüğünü Hatemoğlu E-Ticaret Müdürü Alper Tosun’un yürüttüğü “E-Ticarette Müşteri Sadakati” panelinde ise, müşteri sadakati hakkındaki pek çok nokta; ELİDER | Kurucu Başkan Yardımcısı Nüket Dokuz, Asset Lojistik | Express Kurye Satış Müdürü Bülent Ayan ve Vartabi CEO’su Gonca Saylıoğlu tarafından ele alındı.