Son Dakika

KTO Başkanı Ömer Gülsoy'dan Togg'a övgü

EKONOMİ 01.11.2022, 08:45
KTO Başkanı Ömer Gülsoy'dan Togg'a övgü

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un Gemlik Kampüsü’nde banttan indirilmesi töreninde tarihe şahitlik etti. Seri üretim bandından çıkan ilk Togg ile 60 yıllık hayalin vücut bulduğunu belirten Başkan Gülsoy, “Togg ülkemizin yüz akı bir atılımın adıdır. Togg, hepimiz için bir gururdur. İstihdam ve ihracatımıza da büyük katkı verecek olan Togg, ülkemizin ulaştığı gelişmişlik düzeyinin bir göstergesidir. Yolun açık olsun Togg.” ifadelerini kullandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un Bursa Gemlik Kampüsü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirildiği törene katılarak tarihi ana şahitlik etti.

Başkan Gülsoy ile Meclis Başkanı Arslan, tören öncesi Gemlik Kampüsünü gezerek yerli ve milli otomobilimiz Togg’u yakından inceledi. Ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayalin ürünü olan Togg’un ilk prototipine de isimlerini yazarak imzalarını attı.

Fikri ve sınai mülkiyeti % 100 Türkiye’ye ait olan TOGG’un seri üretim yapacak kampüsü hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy şunları söyledi. “Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Togg'un Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. TOBB çatısı altında 365 oda ve borsa başkanları olarak bizlerde bu tarihi güne şahitlik etmek amacıyla törene katıldık. Ülkemizin ulaştığı gelişmişlik seviyesini yakından görmek bizler için gurur kaynağı oldu. Cumhuriyeti böyle bir gurur projesiyle kutlamak hepimiz için ayrı keyifti. Togg milletimiz için bir gurur, dünya için örnek olacak bir proje. Türkiye, artık kendi yerli ve milli markasıyla, modern üretim kampüsüyle yeni ligin de en önemli oyuncusu olacak. Atamızın söylediği gibi Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Togg’da ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayal kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adı olmuştur. Türk teknolojisinin gelecek yolculuğunda değerli fikirleri hayata geçirme noktasında önemli bir atılım olmuştur. Togg önümüzdeki yıllarda da istihdam açısından da büyük fırsatlara kapı açmaya devam edecektir. Yerli ve milli otomobilimiz ihracat pazarları açısından marka değeri olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak Babayiğitlerimizi, mühendislerimizi ve emeği olan tüm tasarım, üretim ekibini tebrik ediyoruz. TOBB çatısı altında 365 oda ve borsamızın da paydaşı olduğu TOGG'un seri üretime başlamasında, ilk günden beri büyük emeği ve gayreti olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioglu'na tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. Tekerine taş değmesin, Yolun açık olsun Togg diyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun”

Yorumlar (0)
14
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4