Son Dakika

KTO Başkanı'ndan 'e-ticaret' vurgusu

EKONOMİ 22.12.2023, 07:17
KTO Başkanı'ndan 'e-ticaret' vurgusu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Zamanı daha verimli kullanmak için çağın gerekliliklerine ayak uydurmak, dijital çağa entegre olmak mecburiyetinde olduğumuzu belirterek, “ E-Ticareti ve E-İhracatı ıskalarsak emin olun geride kalacağız. Değişimin hızına ayak uyduramazsanız, rekabet edemezsiniz. Yok olur gidersiniz.” dedi.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Oniki.net tarafından yapay zeka destekli konsepti ile düzenlediği  ‘E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı’nın açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve dönüştüğünü belirten Gülsoy, “Ticaret de bu değişimin tam merkezinde.  Devrim niteliğindeki Yeşil Dönüşüm ile dijital dönüşümü kaçırmamız lazım.  Zaman herşeyden kıymetli. E-ticareti, e-ihracatı ıskalarsak emin olun ki geride kalacağız. Zamanı daha verimli kullanmak için de çağın gerekliliklerine ayak uydurmak, yani dijital çağa ayak uydurmak, entegre olmak mecburiyetindeyiz. Dijitalleşme; daha verimli çalışma ve daha çok katma değer sağlıyor. Sürdürülebilirlik iş hayatında çok önemlidir. Gerekli yenilikleri sağlayamaz, işlerinizi buna göre dizayn edemezseniz yarışın gerisinde kalırsınız. Değişimin hızına ayak uyduramazsanız, Rekabet edemezsiniz. Kısacası yok olur gidersiniz.” dedi.

Göreve geldikleri 2018 yılından bu yana Dijitalleşmeyi odak noktalarından biri haline getirdiklerini dile getiren Gülsoy, “Şu anda da iki önemli projemizle, firmalarımızın bu konuda gelişimlerine destek olmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesini hayata geçirdik. Odamızın önemli hedeflerinden biri Kayseri İhracatına katkı sağlamak, üye firmalarımızı bu konuda desteklemektir. Bu konuda, Avrupa Birliği Fonları ile başlattığımız ve yoğun şekilde devam eden kısa adı KAGUTİM olan “Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi”ni odamız bünyesinde kurduk. Bu projenin Kayseri İhracatı için önemli sıçrama tahtalarından biri olacağını düşünüyoruz. Önümüzde dönemde yine ihracat yapacak firmalarımıza destek olacak URGE projeleri, dijitalleşme projeleri ve Yeşil dönüşüm projeleri için çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

E-Ticaret ve E-İhracat’ta başarılı olmanın yolunun markalaşma ve kurumsallaşmadan geçtiğinin altını çizen Gülsoy, “Güçlü bir marka olmadan, e-ticaret sitelerini farklılaştırmamız ve sonuçta uzun vadeli bir kârlılık sağlamamız çok zor. İnsanlar artık marka ve kurumsal firmalara rağbet ediyorlar. Bizler de kurumsallaşmaya hız vererek yeni markalar oluşturmalıyız. Her anlamda dikkatli olup fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Üretim süreçlerinde ve sürdürdüğümüz çalışmalarda bilgiyi paylaşarak başarılı olabiliriz.” İfadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Hatayspor 16 19
11. Ankaragücü 16 19
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Alanyaspor 16 17
16. Gaziantep FK 16 16
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 16 15
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. Brighton 18 27
9. West Ham United 17 27
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 17 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5