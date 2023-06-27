KTO Başkanı'ndan bayram mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin bayramını kutladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bayramların manevi duyguları güçlendiren, birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Kurban Bayramı'yla oluşan manevi iklimin tüm milletimizi kucaklamasını, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla paylaşma kültürümüzü artırmasını diliyorum." dedi.

Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Millet ve tüm İslam alemi olarak; paylaşmanın, birlikteliğimizin ve bereketin bayramı olan bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Bayramlar birlik ve beraberliğin, aile ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesilesidir. Bu bayramda yardımlaşma ve dayanışma kültürümüze çok daha sıkı sarılalım. Yardımlaşma Anadolu kültürünün mayasında var. Çevremizde bize ihtiyacı olan insanların varlığını hatırlayalım. Kurban ibadeti yerine getirirken hayvana eziyet görüntüleri vicdanlarımızı yaralıyor, dinimizin öngördüğü şekilde ibadetlerimizi yerine getirelim. İş dünyamız adına birlik ve beraberliğimizin ülkemizin geleceği için yatırım, üretim, ticaret ve ihracata dönüşmesini temenni ediyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz ülkemizden refah ve huzur hiç eksik olmasın. Bu vesileyle, yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması dileğiyle başta üyelerimiz ve hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.”