KTO 2023'ün son meclisini yaptı

Kayseri Ticaret Odası’nda 2023 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi.Kayseri Ticaret Odası (KTO) Aralık Ayı olağan meclis toplantısı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen yılın son meclis toplantısına; Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri, Meclis Başkanlık divan üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantıda Aralık ayında gerçekleştirilen faaliyetler oda bütçesi ele alındı. Görüşülen gündem maddeleri ile 2023 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi oy birliği kabul edildi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye gelen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Son meclis, bütçe görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bütçemiz şehrimiz, odamız ve üyelerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hep beraber birlikte faydalı işler yapmayı da nasip etsin.” dedi.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR”

Ecdadımızın bize bin yıldır emanet ettiği bu toprakları vatan kılmak için çok şehit verdiğimizi belirten Gülsoy, “12 Kahraman Mehmetçiğimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz şu günlerde, ne kadar terör örgütü varsa bunlarla mücadelede 85 milyon olarak güvenlik güçlerimizin etrafında kenetlenmemiz lazım. Adı ne olursa olsun terör örgütleri dış ve iç destekçileri ile güçlü Türkiye’yi engellemek istiyorlar. Bunu asla başaramayacaklar. Terör bataklığı kurutulacak ve anaların gözyaşı dindirilecek. Devletimizin tek bir terörist kalmayıncaya kadar haklı mücadelesinde yanındayız ve destekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

“2023’TE KIYMETLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK”

2023 yılında Kayseri iş dünyasının sorunlarına çözüm bulmak, ekonomik ilişkilerini geliştirmek adına çok kıymetli çalışmalara imza attıklarını belirten Gülsoy, “Çok ağır yükler ve sorumluluklar yüklediğimiz 2023 yılını geride bırakmamıza artık sayılı günler kaldı. Zaman su gibi akıp geçiyor. Yeni bir yıla giriyoruz. Geride bıraktığımız bir yıllık süreçte, ilimiz iş dünyasının sorunlarına çözüm bulmak, ekonomik ilişkilerini güçlendirmek, özellikle uluslararası pazarda yer almak ve avantajlarından faydalanmak adına hep birlikte kıymetli çalışmalara imza attık. Elbette, hemen her sektörde hala birçok sorun ve sıkıntımız olduğunun farkındayız. Ancak çözüm konusunda tüm imkânlarımızı kullandığımızı bilmenizi isterim. 2023 yılı ülke olarak büyük badireler yaşadığımız iniş çıkışlarla dolu bir yıl oldu” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK DENGELER YERLİ YERİNE OTURTULMALI”

Ekonomik dengelerin yerli yerinde oturtulması gerektiğinin altını çizen Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyonla mücadele ederken bir taraftan da üretimin, ihracatın, istihdamın önceliklendirildiği bir denge içerisinde götürülmesini istiyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ekonominin temel bir kuralı var. Enflasyonu düşürmek istiyorsanız bir miktar işsizliği göze almanız gerekiyor. Hükümetimiz enflasyonla mücadele yoğun bir ekonomi politikası yürütüyor. Sıkılaşma adımları buna paralel iç pazarda daralma olacağına dair net mesajlar veriliyor. Buna rağmen işsizlikteki oran ılımlı seviyelerde yatay seviyede devam ediyor. Burada en önemli şey gençlerimizi işe yönlendirmek. Toplumsal olarak en önemli başlığımız da bu olmalı. Eğer bunu başarabilirsek zaten hiçbirimizin eleman ihtiyacı kalmayacak. Türkiye ekonomisi bugüne kadar birçok badire atlattı, çok zor dönemlerin üstesinden güç birliğiyle gelmeyi başardık. Her zaman olduğu gibi bu dönemi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Biz devletimize güveniyoruz. Enseyi karartmadan tam gaz çalışmaya, üretim, istihdam ve ihracat yapmaya devam edeceğiz”

“2024’TE EN ÖNEMLİ MESELEMİZ, ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAK”

2024 yılında en önemli sorunun enflasyon olacağına dikkat çeken Gülsoy, “Enflasyon, sadece ekonomide değil, sosyolojiden psikolojiye hatta ahlaki değerlere kadar yansıması oluyor. Onun için böylesine yüksek bir enflasyonu kaderimiz haline getirmemeli, kesinlikle hayatımızdan çıkarmalıyız. Faizlerin yüksek olması ve bu faizlerin yüksek seyri mutlaka ekonomik aktiviteyi ciddi ölçüde yavaşlatacak. İç piyasaya bağlı sektörlerde hem talep noktasında, hem finans kaynağı noktasında bir zorluk yaşanacağı kesin. Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasındaki dengenin oluşturulması gerekiyor. Bizler inanıyoruz ki bu süreç uzun olabilir ama sorunlarımız çözümsüz değil. Elbette fiyat ve finansal istikrar sağlanması için geçicide olsa bazı zorluklar yaşanacaktır. Bu zorlu sürecin ardından kavuşacağımız istikrar yeniden toparlanmanın önünü açacak en güçlü kazanımızın olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

2024 yılında takip edecekleri konuların başında Enflasyon Muhasebesinin geldiğini söyleyen Gülsoy, “Düzeltme işlemlerinin her işletmede farklı sonuçlar doğuracak olması ekonomik yönden zor koşullardan geçilen bu dönemde işletmelerimizi daha güç duruma düşürebilir. Bu sebeple aceleye getirilmemeli diye düşünüyoruz. Bir diğer konu, KDV 2 beyannamesi verilme tarihinin öne çekilmesi ve ödeme şartının koşul olarak sunulması, iş dünyasını kaygıya sürüklemektedir. Döviz ile ilgili olarak ta özel zamanlarda alınan bazı önlemlerde de normalleşme sürecinin başlamasını bekliyoruz. Gerek yurt içi ödemelerde döviz ile ödeme yapabilme gerekse de yurt dışından gelen ihracat bedelleri ile ilgi süreçte normalleşme adımlarının atılabileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞANLARA HAK ETTİĞİ, İNSANCA GEÇİMİNİ SAĞLAYACAĞI ÜCRETİN VERİLMESİNDEN YANAYIZ”

Açıklanacak yeni asgari ücret ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Gülsoy şöyle konuştu: “Asgari ücret sürecini hepimiz yakından takip ediyoruz. Asgari ücrette denge mekanizmasını önemli buluyoruz. Çalışan olmadan üretim olmaz. Çalışanın emeğine değer kazandırmadan, üretilen mal ya da hizmette de değer olmaz. Biz bu dönemde çalışanımıza, işçimize hak ettiği insanca geçimini sağlayacağı ücretin verilmesinden yanayız. Her iki tarafında mağdur olmayacağı bir ücret belirlenmelidir. Asgari ücretin üzerindeki yük alınmalı, gelirlerdeki vergi dilimleri de güncellenmelidir. Şimdiden açıklanacak asgari ücretin de hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Gülsoy sözlerinin sonunda da Kayseri Ticaret Odası’nda 2023 yılında 2 bin 422 firmanın kurulduğunu, kapanan firma sayısının ise 1.126 olduğunu ifade etti.