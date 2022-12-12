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KSO’nun 'Meslek Erbabı' projesi devam ediyor

EKONOMİ 12.12.2022, 10:57
KSO’nun 'Meslek Erbabı' projesi devam ediyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)'nın 6 yıldır titizlikle yürüttüğü "Meslek Erbabı" projesi kapsamında Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi öğrencileri ile Kocaeli Savunma Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Murat Erhan buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın 6 yıldır meslek liselerine yönelik yürüttüğü ‘Meslek Erbabı’ projesi kapsamında öğrencilere yönelik seminerleri devam ediyor.

KSO Temsilcisi Proje Koordinatörü Rahmi Çelikel, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Bilişim Teknolojisi öğrencileri ile Kocaeli Savunma Sanayi (KSS) A.Ş. Genel Müdürü Murat Erhan’ı buluşturdu. Sınıf öğretmeni Nazlı Arı'nın da hazır bulunduğu derste önemli konular gündeme geldi.

Sabancı MTAL bilişim öğrencilerine ders niteliğinde bilgilendirme yapan genel müdür Murat Erhan genel müdürlüğünü yaptığı KSS A.Ş.’nin askeri kullanım için geliştirdiği "Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi (MGKS) 4200 Serisi” ürününün özelliklerini öğrencilerle paylaşarak yerli ve milli bir ürünün gelişim yolculuğunu anlattı. MGKS'nin askeri alan dışında tarım ve orman yangınları erken uyarı sistemi için de kullanılması yönünde talepler alındığından bahseden Erhan, sistemin bu yönde de geliştirilerek kullanıma sunulduğunu aktardı. Erhan ayrıca küresel ölçekte enerji ve iklim kriziyle mücadele noktasında fosil yakıtların yerini sıvılaştırılmış hidrojenin almasının gündemde olduğundan ve bu konuda yakın gelecekte büyük ilerlemeler yaşanacağından söz etti.

Geliştirilmekte olan bütün teknolojilerin içinde yazılım ve bilişimin olduğuna dikkat çeken Erhan, “Bu da bilişim öğrencileri için önemli fırsatlar taşıyor. Sizlere önerim, sektörünüzle ilgili gelişmeleri, haber ve yayınları takip etmenizdir. Bu sayede yeni gelişmelerden yola çıkarak yakın gelecekte kendinize faydalı bir yol çizebilirsiniz” dedi.

Meslek Erbabı Proje Koordinatörü Rahmi Çelikel de ‘hidrojen’ konusunun öğrenciler için büyük fırsatlar taşıdığını, öğrencilerin konu hakkında araştırma yapmalarını ve yakınen takip etmelerini önererek, “Geleceğe hazırlanın” mesajı verdi.

Ders sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltti, dersin verimli geçmesinden duydukları memnuniyeti paylaştı.

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