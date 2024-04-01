"Kruvaziyer turizminin altın yılı olacak"

Kruvaziyer turizminin Türkiye ekonomisine can suyu olacağına vurgu yapan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “2024 yılı kruvaziyer turizminde rekorlara sahne olacak. Ocak ayında 18 ve şubatta 5 olmak üzere toplam 23 kruvaziyer gemisi Türkiye’ye geldi. 2024’ün ilk iki ayında toplam yolcu sayısı 24 bin 881 oldu. Yılın ilk iki ayında hem gemi hem de yolcu sayısıyla rekor geldi” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Tüm dünyada etki alanını artıran kruvaziyer turizmi, Türkiye için büyük önem taşımaya davam ediyor. Masmavi denizleri, bakir koyları, kruvaziyer limanları ile Akdeniz Çanağı’nın en popüler lokasyonunda bulunan ülkemiz, aynı zamanda hizmet kalitesi ile de çok özel bir yerde bulunuyor.

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Pandemi sonrası deniz turizminin önemi arttı. Pandemi ile birlikte hijyen, hayatımızın en önemli konularının başında gelmeye başladı. Deniz turizminin de hijyenik olması bu bağlamda kruvaziyer turizmini güvenli hale getirdi. Ve kruvaziyer turizmine talep artmaya başladı” yorumunu kullandı.

12 KATINA ÇIKAN KRUVAZİYER TURİZMİ 2024’TE YENİ REKORLAR GATİRECEK

2022 yılından bu yana düzenli olarak büyüyen Türkiye kruvaziyer sektöründe 2023’ün son çeyreğinde erken rezervasyonlarda yüzde 20’lik bir artış olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verileri, son yıllarda hem gelen gemi hem de turist sayısında ciddi artışlar meydana geldiğini göstermektedir. 2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcu Türkiye’ye geldi. 2022’de ise kruvaziyer gemi sayısı 12 katına çıkarak 991’e yükseldi. Yolcu sayısı aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştı” dedi. Turizmde sevindiren haberler geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, kruvaziyer gemilerinin pandemiden sonra özellikle 2022’den bu yana dümeni Türkiye’ye kırmaya devam ettiğini belirtti. İsrail-Filistin savaşı ile birlikte güvenlikten dolayı Türkiye’nin tercih edildiğini belirten Çavuşoğlu, “Ülkemiz kruvaziyer turizminde 2023’te 1.5 milyon kruvaziyer yolcu sayısını yakalamış ve bu anlamda bir rekor kırmıştık. 2024 yılının kruvaziyer turizminde rekorlara sahne olacağını öngördüğümüzü sürekli olarak söyledik. 2024’ün ilk 2 ayı hızlı başladı. Yılın ilk iki ayında hem gemi hem de yolcu sayısıyla rekor geldi” ifadesini kullandı.

KRUVAZİYER TURİZMİ ‘ALTIN YILI’NI YAŞAYACAK

Ülkemizin çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Gerek tarihi gerekse de doğal güzellikleri açısından Türkiye, dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Ülkemiz turizm sektörü 2023 yılında 60 milyar dolar ve 60 milyon turist hedefini tutturdu. Önümüzdeki hedefimiz ise 100 milyar dolar ve 100 milyon turist. Ocak-Aralık 2023 döneminde limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı bin 192, yolcu sayısı da 1 milyon 542 bin 522 olmuştu. Bu verilerle 2023 hedefimiz olan 1.5 milyon kruvaziyer yolcu sayısını da aşmış olduk” dedi. Ocak ayında 18 ve şubatta 5 olmak üzere toplam 23 kruvaziyerin Türkiye’ye geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu verileri öngördüklerini belirtti ve 2024 yılında kruvaziyerde altın yıl yaşanacağını vurguladı.

Son olarak Çavuşoğlu şu bilgileri verdi: “2015 yılı kruvaziyer turizmi açısından bir zirve idi. Son olarak 2015’in ocak-şubat döneminde 22 gemi Türkiye’ye limanlarına yanaşmıştı. Böylece 2024 ocak ve şubat ayı, kruvaziyer sayısıyla 2015’ten sonra en fazla geminin geldiği ocak-şubat dönemi olarak karşımıza çıkmıştır. Bakanlığın verilerine göre, 2024’ün ilk iki ayında toplam yolcu sayısı 24 bin 881 olmuştur. En son 2011’in aynı döneminde 28 bin 923 yolcuyla rekor kırılmıştı. Kruvaziyer turizmi, ülkemiz ekonomisine can suyu sunmaya devam edecek. Yılın ilk yarısında rekora giden yolda büyük fotoğrafı görebileceğimizi düşünüyoruz. Başta bakanlığımız olmak üzere kruvaziyer turizminin desteklenmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Başta kıta Avrupa’sı olmak üzere, BDT ülkeleri, Rusya, Asya ve Afrika ülkeleri kruvaziyer turizminde ülkemizi tercih ediyor. Bizi tercih eden ülke ve kıta sayısını daha da artırmalıyız.”

GÜRBÜZ CAN: ASTORIA GRANDE GEMİMİZ YENİ SEZONE 15 MART’TA START VERDİ

Camelot Maritime Genel Müdürü Gürbüz Can, “Yeni sezona start veren Astoria Grande gemimiz; sırası ile İstanbul, Kuşadası, Alexandria / Mısır, İzmir limanlarını ziyaret etmek üzere Sochi /Rusya limanından 25 Mart tarihinde ayrıldı. Önceki yıllara göre sezona daha erken başlamamıza rağmen, talepler ve doluluk oranlarımız memnun edici. 2024’ün hem Camelot Maritime adına hem de ülkemiz kruvaziyer turizmi adına verimli geçeceğini düşünüyoruz. Hem hizmet kalitemiz ile hem de gerçekleştirdiğimiz yeniliklerimiz ile 2024’te de çok iddialıyız” dedi.