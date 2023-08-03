Kriz eczacılık sektöründe de büyüyor

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, ilaç fiyatlarındaki Euro kurunun artırılmasından sonra eczanelerdeki ilaç stoklarının son durumu ve bu zamların eczacılık sektörünü nasıl etkilediğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İlminur ATÇI - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Sektörde en son zammın geçen yıl Aralık ayında yapıldığını belirten Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “O tarihte yapılan zam ile ilaçtaki Euro kuru 10,75 TL’ye çıkarılmıştı. Temmuz 2023'te ilaçtaki Euro kuru yüzde 30,5 arttırılarak 14,04 TL'ye çıkarıldı. Güncel Euro kuruna baktığımız zaman ilaçtaki Euro kurunun 2 katından fazla gözüküyor” dedi.

İlaçtaki yokluk oranının zamdan önce yüzde 25 seviyelerine çıktığını ifade eden Şahin, "Zam sonrası yokluk oranları anca yüzde 15’ler seviyesine kadar gerileyebildi. Sektörün kabul ettiği yokluk oranı ise yüzde 5’ler seviyesinde, yani bunun üzerindeki yokluklar vatandaşlar tarafından daha hissedilir oluyor. Yokluk oranına baktığımızda da ilaç firmalarının bu zammı yeterli bulmadığını ve birçok ilacı hala daha getirmediğini görüyoruz. Maalesef vatandaşlarımız birçok ilaca hala daha ulaşamıyor. Hatta özellikle yabancı ilaç firmaları yurtdışında ruhsatı olan yeni nesil birçok ilacına da ülkemizden ruhsat başvurusu dahi yapmıyor ve bu durum yokluk oranlarına da yansımıyor. Daha da sıkıntılı bir konu da İlaç firmalarının Kamuya yapmayı taahhüt ettiği iskontolarını artık giderek kaldırmaları mevzusu. İlaç firmaları bu iskontoları vermemeye başlayınca maalesef vatandaşlarımız için ilaç alırken ödemek zorunda kalacakları bir kalem daha ortaya çıkıyor ve vatandaşın cebinden daha fazla ödemeler çıkmaya başlıyor. Bu konunun da acilen yetkililerce çözümlenmesini bekliyoruz" diye konuştu.

“ECZACILIK HİZMETİ VERMEK BİZLER AÇISINDAN ÇOK ZOR OLACAK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre ilaç fiyatlarına yılda iki defa zam yapılacağını belirten Şahin, “Sonraki zammın aralık ayında olacağı beklentisi var. Ancak bu zamma rağmen bu yokluk oranlarının yaşandığı bu ortamda gerçekten eczacılık hizmeti vermek bizler açısından çok zor olacak gibi gözüküyor. Sektör ilaç yokluk oranlarının her ay giderek artacağını düşünüyor. Eczaneler açısından bir de şöyle sıkıntılı bir durum var; İlaca zam geldikçe ilaç fiyat kararnamesindeki baremler güncellenmediği için eczacının karı düşüyor. Giderek düşen kârlar ve hızla yükselen giderler sebebiyle eczanelerimizin büyük bir çoğunluğu ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Artan ilaç fiyatları sebebiyle eczacıların depolara ödeyeceği tutarlar artıyor ve bu da ekstra bir sermaye ihtiyacı oluşturuyor. Bu sermaye ihtiyacını da birçok meslektaşım bankalardan krediler alarak sağlamaya çalışıyor ancak son dönemde krediler ile ilgili ciddi sıkıntılar var ve meslektaşlarımın büyük bir kısmı kredi de bulamıyor. Eczanelerimizdeki ekonomik kriz giderek büyüyor. Yakın zamanda pozitif iyileştirmeler yapılmaz ise birçok eczanemizin maalesef kapanması durumu oluşacak gözüküyor.” dedi.