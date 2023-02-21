Kredi Kefalet Kooperatifleri 29. Bölge Birliği'nde Atakan'a güvenoyu

Trakya bölgesinde Tekirdağ, Kırklareli, Edirne il ve ilçelerinde faaliyet gösteren 27 adet esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunan 29. Bölge Birliği'nin gerçekleşen kongresinde mevcut Başkan İsmail Atakan güven tazeledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 29. Bölge Birliği’nin 2021-2022 yıllarına ait 49. Olağan Genel Kurul toplantısı Margi Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Bölge Birliği Başkanı İsmail Atakan; genel kurulda geçmiş dönemde yapılan çalışmalar ve gelecek dönemde yapılması amaçlanan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, yeni kararlar aldıklarını anlattı. Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde yeni bir esnaf kefalet kooperatifimizde kuruluşu gerçekleşirken, en kısa zamanda birliğe kabulünün gerçekleşeceğini ve kooperatiflerin sayısının 28'e çıkacağını belirten Atakan, "Birliğimizin hizmet binası Tekirdağ il merkezinde yer almakta olup kooperatiflerimize yönelik iş ve işlemler buradan yürütülmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren kooperatiflerimiz ve bu kooperatiflerimize ortak olan veya ortak olmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımıza ticari faaliyetlerini yerine getirirken işlerini daha üst seviyelere taşımada gelişen teknolojiye ayak uydurarak modern ticari işletmelere sahip olmalarında ve ayrıca işletmelerindeki oluşan finansal ihtiyaçlarını, makina ihtiyaçlarını, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılanmasında esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemek amacı ile kurulan kooperatiflerimiz Türkiye Halk Bankası kaynaklarından kooperatiflerimiz kefaletiyle işletme kredileri, yatırım destek kredileri, ticari taşıt alım kredileri imkanı sunmaya devam etmektedir" diye konuştu.

29.ncu Bölge birliğimize bağlı olan 27 kooperatiflerin tamamının kredilerinin açık olduğunu kaydeden Başkan Atakan, "Tüm kooperatiflerimiz Türkiye Halk Bankası kaynaklarından yüzde 7,5 faiz oranıyla 60 aya kadar işletme kredisi, 120 aya kadar işyeri edindirme kredisi, 84 aya kadar ticari araç alım kredilerini periyodik olarak vermeye devam etmektedir. Son dönemde ülke genelinde 150 milyar Türk lirası gibi büyük bir rakamla esnaf ve sanatkârlarımızın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple esnaf ve sanatkârlıklarımıza verilen desteklerin artması ile beraber esnaf ve sanatkârlarımızdan kooperatiflerimize gelen kredi taleplerinde geçmiş yıllara nazaran hızlı bir artış yaşandığı gözlenmektedir. Esnaf ve Sanatkarlarımızın desteklenmesi amaçlanan bu 150 milyarlık esnaf ve destek paketinden tüm kooperatifler ve kooperatiflere ortak olan esnaf ve sanatkarlar plasman sıkıntısı çekmeden önümüzdeki günlerde gelen taleplerin tamamına cevap verilecektir" dedi.

Divan başkanlığına TESKOM Yönetim Kurulu Üyesi 4. Bölge üyesi Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi Bölge Birlik Başkanı Erol Ayaz'ın gerçekleştirdiği genel kurulda, yönetim ve denetim kurulunun okunarak ibrası gerçekleştirildi.

“DEPREM BÖLGESİNE 200 MİLYON LİRA YARDIM YAPTIK”

Bu arada TESKOM Yönetim Kurulu Üyesi 4. Bölge üyesi Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi Bölge Birlik Başkanı Erol Ayaz da, Türkiye’deki kooperatiflerden deprem bölgesine 183 milyon, 17 Milyon lira da Merkez birliği olmak kaydıyla toplamda 200 milyon lira deprem bölgesine yardımda bulunduklarını kaydederek, bu yardımların yaralılara merhem olmasını diledi.

Tek listeli genel kurulda yapılan seçimlerde mevcut Başkan İsmail Atakan ve ekibi güven tazeledi.

S.S. 29. Bölge Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkan İsmail Atakan’ın yönetiminde; İbrahim Erdem Çobanoğlu, İlhan Dalkıran, Ayhan Can, Halil Kahraman, Ali Rıza Eti, Ümit Leventer, Atilla Gülşen, Ali Özen, Ümit Gökmen ve Hasan Dükanlı yer alırken, Fahri Özkan, Hasan Bahri Korkmaz ve Yunus Atay Denetim Kurulu'na seçildi.

Yeni dönemde İsmail Atakan, İbrahim Erdem Çobanoğlu, İlhan Dalkıran ve Ümit Leventer ise Merkez Birliği Temsilcileri oldu.