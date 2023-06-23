Kredi kartlarına azami faiz oranı ayarı

Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı sonrası 1 Temmuz itibarıyla kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı yüzde 1,36'dan yüzde 1,91'e yükseltildi.ANKARA (İGFA) - Kredi kartlarında azami faiz oranı yükseldi

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e artırmasının ardından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı 1 Temmuz tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,36’dan yüzde 1,91’e yükselecek.

Merkez Bankası tarafından daha önce yayımlanan tebliğe göre 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulan faiz artışı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik Temmuz tarihine çekildi.

Yapılan değişiklikle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oranın toplantının yapıldığı tarihteki güncel veriler çerçevesinde ilan edilmesi hükme bağlandı.

Söz konusu kararlar bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.