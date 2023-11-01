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Kredi kartı faizlerinde yeni artış!

EKONOMİ 01.11.2023, 17:56
Kredi kartı faizlerinde yeni artış!

Merkez Bankası politika faizini yüzde 35'e yükseltmesi sonrasında bu durum kredi kartı ve nakit avans kullanımı faizlerine nasıl yansıdı? Kasım ayı itibariyle geçerli olacak faiz oranları nedir?İSTANBUL (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun geçen hafta faizi 500 baz puan artışla yüzde 35'e çıkarması sonrasında bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranları da yeniden belirlendi.

Belirlenen faizler kasım ayından itibaren geçerli olmaya başladı.

Merkez Bankası'ndan alınan bilgiye göre, Ekim ayında TL cinsinde kredi kartında azami akdi faiz oranı 3,26 nakit avansta azami akdi faiz oranı 4,02 olmuştu. Azami gecikme faiz oranı ise kredi kartında 3,56’ya, nakit avansta 4,32’ye yükselmişti. Yapılan düzenlemeye göre, 1 Kasım’dan itibaren TL cinsinde kredi kartında azami akdi faiz oranı 3,66’ya nakit avansta azami akdi faiz oranı 4,42 olurken azami gecikme faiz oranı ise kredi kartında 3,96, nakit avansta 4,72’ye yükseldi.

BU AY İLK DEFA KREDİ KARTI FAİZLERİ BANKALARA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Yayınlanan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı, bankalara bir üst sınır getiriyor ve bankalar bu oranlardan daha yüksek bir faiz oranını tüketicilere uygulamıyor.

Çok uzun bir süredir tüm bankalar neredeyse müşteri portföyünün tamamına Merkez Bankası'nın tavan kredi kartı faizlerini uyguluyordu. Bu ay faizlerin bu seviyeye gelmesiyle birlikte bazı bankaların kredi kartı işlemlerinde tavan oranlardan daha düşük oran uyguladığını görebiliriz. Faiz artışları devam ederse de bunun daha da genişlemesi olasılığı oldukça yüksek.

TÜKETİCİ TARAFINDAKİ FAİZLERDE SINIRLI ARTIŞ BEKLİYORUZ

Tasarruf Uzmanı Çağada Kırım, söz konusu artışlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankası’nın faiz artışı piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Dolayısıyla bankalar pozisyonlarını halihazırda buna göre aldılar. Aralık ayında kadar özellikle tüketici tarafında kredi ve mevduat faizlerinde daha sınırlı bir artış öngörüyoruz. Diğer taraftan ticari kredilerdeki daralmanın devam etmesini bekliyoruz. Bu da bankaların daha çok tüketici portföyüne yöneleceği ve tüketicileri cezbedecek kampanyalar yapacağı şeklinde yorumlanabilir. Tüm bunlar özellikle kredi faizlerindeki artışı sınırlayan nedenler olarak kasım ayında önümüze çıkacak" yorumunda bulundu.

PEKİ ORANLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, ‘Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’ kapsamında belirlenen yöntemle hesaplanarak ilan ediliyor. T.C. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor.

Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor. Yine TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranları ile TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarına 30 baz puan eklenerek belirleniyor.

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