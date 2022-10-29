Kozmetik ve güzellik sektörü Bursa'da buluşacak

Network Fuarcılık tarafından düzenlenen BUCOS 3. Kozmetik ve Güzellik Fuarı, 3-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Bursa Merinos AKKM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER), Bursa Kuaförler Odası ve Bursa Berberler Odası tarafından desteklenen BUCOS Fuarı, güzellik ve kozmetik sektörü içinde yer alan tüm tarafları buluşturacak.

Dört gün sürecek olan ve 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuar süresince her gün gerçekleştirilecek çeşitli etkinler sektör temsilcileri bir araya gelecek. Bu etkinlikler kapsamında, erkek makyajı, saç şovlar ve cilt bakım uygulamaları ile güzellik ve estetik sektörüne yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Bursa dışından, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir ve Sakarya illerinden firmaların iştirak edeceği fuarda kozmetik ürünler, medikal cihazlar ve güzellik akademilerine yönelik ürünler ve yenilikler tanıtılacak.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker açıklamasında, “2017 yılında başladığımız fuarları devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemiye rağmen gerçekleştirdiğimiz fuarlarda ulusal ve uluslararası alıcıları Bursa’ya getirdik. Fuar bütçelerimiz ancak Merinos AKKM ve fuar masraflarına yetiyor. Bu aşamada kamu ve odalardan alım heyeti desteği alırsak fuarları çok daha fazla büyütebileceğimize inanıyorum” dedi.