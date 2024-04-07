Kozmetik sektöründe yeni dinamikler belirleniyor

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD), sektördeki rekabetin artmasıyla birlikte kozmetik endüstrisinin canlılığını sürdürmek ve ilerletmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde önemi iyice artan kozmetik sektörünün liderleri yeni stratejiler oluşturacak.

KÜAD' ın 15 Mayıs'ta ikinci kez düzenleyeceği bu zirvede, katılımcılar yenilikçi fikirlerle buluşacak, sektördeki güncel durumlar paylaşılacak ve gelecekteki trendlere dair yeni bakış açıları kazanılacak. Üreticilerin fikir alışverişinde bulunacağı, iş birlikleri kuracağı ve sektördeki değişikliklere uyum sağlayabileceği bir platform oluşturulacak. Ürün geliştirme uzmanlarından, pazarlama uzmanlarına, ambalajlama uzmanlarından, sürdürülebilirlik uzmanlarına kadar birçok alanda uzman konuşmacılarla birlikte olunacak ve kozmetik pazarının verileri de ilk elden takip edilebilecek.

KÜAD Zirve Başkanı Belgin Sile, kozmetik dünyasında yaşanan hızlı değişim ve artan rekabetin, sektörde yeni fırsatlar ve zorluklar doğurduğunu vurguladı.

Sektördeki zorluklar ile başa çıkmanın yolu, bir araya gelerek yenilikçi çözümler üretmekten geçtiğini ifade eden Sile, "KÜAD olarak, sektörümüzdeki canlılığı sürdürmek ve ilerletmek için bu önemli etkinliği düzenlemekten gurur duyuyoruz. Bu zirve, kozmetik endüstrisinin lider profesyonellerini bir araya getirerek, geleceğe yönelik stratejiler geliştirmemize ve sektörümüzün önündeki engelleri aşmamıza olanak tanıyacak. Zirvede yenilikçi fikirlerle buluşacak, sektördeki güncel durumları paylaşacak ve gelecekteki trendlere dair yeni bakış açıları kazanacağız. Üreticiler olarak bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak, iş birlikleri kuracak ve sektördeki değişikliklere ayak uydurabileceğimiz bir ortam oluşturacağız. Etkinliğimiz, uluslararası platformda tüketicilerin beklentilerini anlamamıza, pazarlama stratejilerini şekillendirmemize, ürün kategorilerini belirlememize ve malzemeleri ambalajlama gibi önemli konularda fikir sahibi olmamıza yardımcı olacak. Bu etkinliğin, sektörümüz için değerli bir kaynak olacağına inanıyorum. Hepimizin, kozmetik endüstrisindeki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışması gerektiğine inanıyorum ve verimli bir zirve geçirmeyi diliyorum” diye konuştu.