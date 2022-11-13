Koyun desteği meyvesini veriyor! Umut sürüsü büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destekleri köylünün köyünde kalmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği üç koyuna bakarak sürüsündeki hayvan sayısını 48’e kadar çıkartan Beydağlı üretici Fatma Çetindağ, “Eğer koyunlar olmasaydı, köyümü terk edip bu yaşımda farklı işlerde çalışmak zorunda kalacaktım” dedi.İZMİR (İGFA) - Tarımın yüksek maliyetler nedeniyle giderek zorlaşması, köylünün toprağını bırakarak üretimden kopmasına neden oluyor. İzmir’de ise durum farklı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, üreticinin hayatını kolaylaştırıyor. Son yıllarda etkisini daha da hissettiren kuraklıkla mücadele amacıyla, beslenmesi için aşırı su tüketen silajlık mısıra bağımlı olan büyükbaş yetiştiriciliği yerine Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığı destekliyor. Bu amaçla da çiftçilere damızlık koyun ve keçi dağıtılıyor.

“Onlar bana bakıyor, ben onlara” Beydağlı üretici Fatma Çetindağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği üç koyundan 48 koyunluk sürü elde etti. Palamutçuk köyünde yaşayan Çetindağ, "Koyun aldığım ve baktığım için çok memnunum. Eğer koyunlar olmasaydı, köyümü terk edip bu yaşımda farklı işlerde çalışmak zorunda kalacaktım. Şimdi halimden çok memnunum. Koyunlarımı satmam. Onlar bana bakıyor, ben onlara” dedi.

Başkan Soyer’e destek teşekkürü Koyunları daha da çoğaltacağını anlatan üç çocuk annesi Fatma Çetindağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e üreticiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: “Allah Tunç Başkanın gönlüne göre versin. Tunç Başkandan çok memnunuz. Allah başımızdan eksik etmesin.”

13 binden fazla küçükbaş dağıtıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsalda ve dağ köylerinde hayvancılığı desteklemek için Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde 462'si kadın 3 bin 339 üreticiye toplam 13 bin 30 küçükbaş hayvan dağıttı.