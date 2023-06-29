Köyüm İzmir Vista projesi geliyor

Arsago, hazır, güvenli, erişilebilir arsa hizmetleri ve çözümleri sunmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin yeni nesil arsa markası Arsago, gayrimenkul sektöründeki on yedi yılı aşkın tecrübesiyle yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Müşterilerine sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı amaçlayan yeni nesil arsa geliştirme uzmanı, Köyüm İzmir 1.Etap & 2.Etap ve Köyüm İzmir Aura projelerindeki başarısının ardından İzmir’deki yeni projesi Köyüm İzmir Vista'yı 25 Haziran Pazar günü gerçekleşen lansmanda doğa severler ve yatırımcılarla buluşturdu. Bergama Kozak Yaylası'nda gerçekleşen lansmanda, katılımcılar doğal yaşamın güzelliklerini modern olanaklarla birleştiren Köyüm İzmir Vista projesini deneyimleme fırsatı yakaladılar.

Son dönemde hızla yükselen gayrimenkul fiyatları, arsa yatırımlarına olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Bireyler, yüksek konut maliyetleri ve kalabalık şehir yaşamının sıkışıklığından kaçarak alternatif yatırım fırsatlarına yöneliyor. Arsa sahibi olmanın sunduğu avantajları göz önünde bulunduran yatırımcılar, gelecekteki potansiyel değer artışından kazanç elde etmeyi hedefliyorlar. Mülk edinme maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte yatırımcılar için daha cazip hale gelen arsa yatırımları, kısa vadeli getiri beklentisi olan yatırımcıların yanı sıra uzun vadeli yatırımcıların da dikkatini çekiyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde benzersiz projelerle faaliyet gösteren Arsago, doğayla iç içe ve yenilikçi projeleriyle arsa yatırımlarına olan talebi karşılamaya devam ediyor. Sektörün yeni ve dijital oyuncusu Arsago, kamu ve özel sektör yatırımlarının yoğunlaştığı ve getiri potansiyeli yüksek olan spesifik bölgelerde yer alan projeleriyle, müşterilerine konut maliyetlerinin daha yüksek olduğu bölgelerde arsa satın alarak maliyetlerini düşürme ve yatırım potansiyeli yakalama fırsatı sunuyor.