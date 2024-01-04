KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı başladı

Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) KOSGEB Temsilciliği tarafından, KOSGEB’in başlatmış olduğu KOBİ’lere verilmesi planlanan, Yeşil Sanayi Destek Programı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve KOSGEB Temsilcisi Kadir Can Tunç, Yeşil Dönüşüm Sanayi Destek Programı ile ilgili bilgi verdi.

KOSGEB tarafından İmalatçı KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli destek verileceğini kaydeden Tunç, "Söz konusu destek ile yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi vb. tematik alanlarda sanayi KOBİ’leri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecektir. KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında: Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımları ve Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi olmak üzere 2 Destek Programı açıklanmıştır. Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımları Destek Programı kapsamında yüzde 60 destek oranı ile 14 milyon TL destek üst limiti olarak geri ödemeli faizsiz kredi desteği sağlanacaktır. Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Destek Programı kapsamında ise yüzde 60 destek oranı ile 4 milyon TL destek üst limiti olarak geri ödemeli faizsiz kredi desteği sağlanacaktır. Bu geri ödemeli faizsiz kredi desteklerinin ödeme yöntemi projenin bitiş süresinden 1 yıl sonra ödeme başlayacak olup, 2 yıllık süre içerisinde 6’şar aylık 4 eşit taksitte geri ödeme yapılacaktır" dedi.

Tunç başvurularla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"KOBİ’lerin belirttiğim 2 proje çağrısının herhangi birine başvuru yapabilmesi için; İmalatçı firma olması, son mali yılında mikro firma olmaması(10 ve üzeri çalışana sahip olması), en az iki yıllık firma olması, son mali yılında 10 milyon TL üzerinde bilançosunun olması ve son mali yılında en az 20 ton eşdeğeri petrol(TEP) veya eşdeğer kilowatt saat (kWh) olması gerekmektedir. Programlara son başvuru süresi 30 Kasım 2024 olarak açıklanmış olup, detaylı bilgi almak için Keşan TSO KOSGEB Temsilciliği ile iletişime geçebilirsiniz.”