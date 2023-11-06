KOSGEB'ten afet bölgesine 450 milyon dolarlık destek... İşletme başına 750 bin TL

KOSGEB Başkanı A. Serdar İbrahimcioğlu, depremden en çok etkilenen iller olan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da KOBİ'ler ve esnaflarla buluşarak KOSGEB’in yeni desteğini anlattı. İbrahimcioğlu, 11 bin 700 başvuru aldıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısında deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması projesini başlattıkları açıklaması sonrasında KOSGEB Başkanı A. Serdar İbrahimcioğlu sahaya indi.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, depremden en çok etkilenen iller olan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da KOBİ’ler ve esnafla buluşarak işletme başına 750 bin TL’ye kadar olan projenin ayrıntılarını anlattı.

İbrahimcioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği bu desteğe çok kısa sürede 11 bin 700 başvuru aldıklarını açıkladı.

Başvuruların hızla onaylandığını duyuran İbrahimcioğlu, "Başvuruların tamamı online olarak alınıyor. Ödemeler taksitsiz bir şekilde hesaplara yatırılacak. Buradaki muradımız, 100 bin işletmeyi bu destek paketinden istifade ettirmek” dedi.

KOSGEB’in uluslararası fonları kullanarak başlattığı proje, depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanmasını amaçlıyor. KOSGEB eliyle uygulanan projenin finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanıyor.

KOBİ’LERDEN BÜYÜK İLGİ

İbrahimcioğlu’nun ziyaretinin sonraki durakları Adıyaman ve Malatya oldu. İbrahimcioğlu, Adıyaman ve Malatya’da da ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi verdi. Bölgede bulunan KOBİ’lerin büyük ilgi gösterdiği toplantılarda İbrahimcioğlu, projenin ayrıntılarını anlattı. KOBİ’ler de İbrahimcioğlu ve ekibine proje hakkında merak ettikleri soruları yöneltti.

HIZLI BİR ŞEKİLDE ÖDEMEYE DÖNÜŞECEK

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, KOSGEB’in Dünya Bankası iş birliği ile 450 milyon dolarlık canlanma desteğini hayata geçirdiklerinin altını çizerek “Toplamda 11 ili destekleyecek krediyi ülkemize getirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği bu desteğe çok kısa sürede 11 bin 700 başvuru aldık. Başvurular hızla onaylanıyor. Hızlı bir şekilde ödemeye dönüşecek bu programda amacımız, adında da olduğu gibi canlanma yani KOBİ’lerimize can suyu vermek” diye konuştu.

200 bin TL’den 750 bin TL’ye kadar olacak desteğin hasar durumuna göre belirleneceği, program başvurularının da çok kolay olduğunu anlatan İbrahimcioğlu, “Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Nurdağı ve Islahiye’de hasarsız olmasına rağmen yüzde 30 gelir kaybına uğrayan işletmeler de bu destekten faydalanabilecek. Başvuruların tamamı online olarak alınıyor. Ödemeler taksitsiz bir şekilde hesaplara yatırılacak. Buradaki muradımız, 100 bin işletmeyi bu destek paketinden istifade ettirmek” dedi.

İbrahimcioğlu, KOBİ’lerin deprem bölgesindeki işletmesini devam ettirmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek “Ticaretin çarklarının dönmesi için canlanma desteği diyoruz. Bu destek; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri memnun edecek. 450 milyon dolarlık finansman, bölgenin tamamına girmiş olacak. Aldığı bu desteği nereye harcayacağının hesabını sormuyoruz. Faizsiz bir destek paketini, depremzede KOBİ’lerimize sunmuş olacağız. Yeni destek paketleri için uluslararası kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. KOBİ’ler, KOSGEB’in internet sitesinde destekler linkine tıklayarak başvurularını yapabiliyorlar” diye konuştu.