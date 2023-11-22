KOSGEB'in depremzede işletmelere desteği sürüyor

KOSGEB, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen işletmeler için destek programı başlattı. Program kapsamında depremden etkilenen mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler 200 bin TL’den 750 bin TL’ye kadar destek alabilecek.ANKARA (İGFA) - KOSGEB, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlandırılmasına yardımcı olmak amacıyla yeni bir destek programı başlatmıştı.

Destek programına göre; Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya şehirlerinde depremden etkilenen KOBİ’ler 200 bin TL’den 750 bin TL’ye kadar destek alabilecek.

Programa başvurmak isteyen işletmelerden, tebligatların dijital olarak iletilmesini sağlayan UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) hesabına sahip olmaları isteniyor.

KOSGEB’in depremzede işletmelere destek programını açıklamasının ardından bir destek de e-dönüşüm sektörünün lider kuruluşu TÜRKKEP’ten geldi.

TÜRKKEP, afetten etkilenen 11 ildeki KOBİ’ler için UETS Bağlantılı KEP Paketi’ni % 50 indirimle sunuyor. TÜRKKEP, yeni müşterilerine özel olarak hazırladığı bu kampanyayla KOSGEB desteğinden faydalanacak işletmelerin UETS adreslerini KEP hesaplarına bağlayarak e-tebligatlarını (elektronik tebligatlarını) KEP üzerinden yönetmelerine imkân sağlıyor.

KOSGEB’in destek programına başvurmak isteyen 11 ildeki depremzede işletmeler, UETS Bağlantılı KEP Paketi’ni % 50 indirimle temin etmek için https://turkkep.com.tr/kullanici-talep-formu/ üzerinden kampanyadan faydalanabiliyor.