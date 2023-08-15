Kornişon üreticilerinde hasat sevinci

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı’nın coğrafi işaretle tescilli Sındırgı Kornişonu hasadına katıldı. Kadın çiftçilerle birlikte kornişon toplayan Başkan Yılmaz, “Allah çiftçilerimizin emeklerini zayi etmesin” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile birlikte tarlalardan kornişon salatalığı toplayan emektar kadınları ziyaret etti. Kornişon Salatalığı’nın üretildiği tarlada açıklamada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Kornişon Salatalığı’nın Sındırgı Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın gayretleriyle “Sındırgı Kornişonu” adıyla coğrafi işaret aldığını müjdeledi.

3 BİNDEN FAZLA AİLENİN EKMEK KAPISI ‘Su hayat demek, bereket demek işte yapılan çalışmalar bunun göstergesi’ diyerek Sındırgı İlçesi’nde üretimin arttığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Geçmiş yıllarda buralarda daha çok tütün ekilirdi. AK Parti Hükümeti döneminde 188 tane gölet ve barajlar yapıldı ve bölgenin insanın kaderi değişti. 21 bin hektarda ekilen 8 tona yakın Kornişon Salatalığı şu anda katma değeri çok yüksek bir ürüne dönüştü. Kornişon Salatalığı üreticiliğinden 3 binden fazla aile geçimini sağlıyor. Sofalarda yenilen turşular Sındırgılı hamarat kadınlarımızın elinde yetişiyor. Kadınlarımız her gün sabah tarlalara geliyor ve topluyorlar. Bu ürünümüz alıcısı sürekli hazır bir ürün. ‘Sındırgı Kornişon Salatalığı’ diye coğrafi işaretimizi de aldık. Allah çiftçilerimizin emeklerini zayi etmesin” dedi.

SULANDIKÇA BEREKET FIŞKIRIYOR Bölgede üretimi desteklediğinden dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a da teşekkür eden Başkan Yılmaz, gölet, baraj ve sulama olanaklarının artırılması sayesinde Sındırgı tarlalarının bu hale gelmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.