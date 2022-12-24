Kooperatiflerden kooperatifçilik buluşması

Muğla’da tarımsal faaliyet gösteren üst birlikler, 209 kooperatif başkanı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) - 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü nedeniyle Muğla’da tarımsal faaliyet gösteren üst birlikler, 209 kooperatif başkanı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri buluştu. Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen yemekli toplantıda “Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli Muğla” projesinin lansmanı yapıldı.

Aynı gün Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesinde Muğla ilinde faaliyet gösteren Muğla Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliğinin günlük 1 ton ürün işleme kapasiteli Şoklama ve Soğuk Hava Deposu açılışı yapıldı. GEKA’nın desteği ile “Muğlalılar, Kendi Balıklarını Stokluyor, Balıkçılar Kalkınıyor” projesini hayata geçiren Birlik, sadece Muğla’ya değil Türkiye’nin birçok yerine sağlıklı balık göndermeyi hedefliyor.

Programda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak tek tek konukları ile ilgilendi. Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Daire Başkanı Tanju Özdemirden, Or-Koop Başkanı Ahmet Çetiner, Sür-Kopp Başkanı Ramazan Özkaya, Köy-Koop Başkanı Eray Çiçek’in yanı sıra kooperatif başkanları birlik başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

Kooperatifçilik hakkında kısa bir film izletilerek başlayan etkinlik, konuşmalar ile devam etti.

GEKA’dan destek alarak hayata geçirilen İl Müdürü Barış Saylak’ın “Hayalimizdi, gerçek oldu.” dediği ve lansmanı yapılan “Yerelde Kırsal Kalkınma Modeli Muğla” projesinin tanıtım filmi geceye damgasını vurdu.