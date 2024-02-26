KOOP-DES başvuruları sürüyor

2024 yılı KOOP-DES Programı'na başvurular başladı. 30 Mart'a kadar sürecek başvurular Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 Şubat'ta başlayan başvuruların 30 Mart'a kadar, Ticaret İl Müdürlükleri'ne yapılabileceği duyurdu.

Program kapsamında 2023 yılı sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlandığı belirtilen paylaşımda, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için sağlanan destek tutarının 76 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, 2023, 2024 yılı destek tutarları ile artış oranlarına yönelik tabloya da yer verildi.

Programa, Ticaret Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren tüm kooperatifler ile üst birlikler başvuru yapılabileceği belirtildi.