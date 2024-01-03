Konyalı ihracatçılara tebrik

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023’te 3 milyar 305 milyon dolar ile tarihinin en yüksek yıllık ihracat hacmine ulaşan Konyalı iş insanlarını, sanayicileri, firmaları ve çalışanları tebrik ettiKONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023 yılında elde ettiği 3 milyar 305 milyon dolar ile tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaşan Konyalı sanayicileri kutladı.

Konya’nın her alanda Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Altay, “Elde edilen bu tarihi başarı, Konya’nın ekonomik potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yoğun emek ve gayretle 2023’te yüzde 1,36’lık ihracat artışı sağlayan başta sanayicilerimiz olmak üzere, emek veren tüm Konyalı iş insanlarımızı, firmalarımızı ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, sadece bir ticaret hacmi değil, aynı zamanda azim, çalışkanlık ve kaliteyi simgeliyor. Konya, bu büyük başarı ile ülke genelinde adından söz ettirecek, ekonomideki gücünü daha da perçinleyecektir” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin her alanında ekonomik kalkınmaya destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, “Sanayicilerimiz ve iş dünyamızın yanında olmaya devam ederek, birlikte daha büyük başarılar elde edeceğimizden hiç şüphem yok. Konya’nın adını dünya arenasında daha da ileriye taşımak için birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu tarihi başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.