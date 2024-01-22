KONYAGİAD kadın üyeleri kahvaltıda buluştu

Konya Genç İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) kadın üyeleri ve yönetici eşleri, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un eşi Gül Karabulut'un katılımı ile Bayır Diamond Hotel & Convention Center'da kahvaltı programında bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Programda konuşan KONYAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz'ın eşi Gülay Korkmaz, derneğin kadın üyelerini ve yönetici eşlerini önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Derneğimizin kadın üyeleri ve yönetici eşleri, hem iş hayatlarında hem de sosyal hayatta önemli başarılara imza atıyor. Siz değerli hanımefendiler, aileniz ve iş hayatınız arasında başarılı bir denge kurarak, hem örnek birer rol model hem de Konya'mızın gururu oluyorsunuz." dedi.

İş dünyasında kadınların varlığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Korkmaz, "Biliyoruz ki, iş dünyasında kadınların varlığı, hem işletmelerin hem de toplumun gelişimi için büyük önem taşıyor. Kadınların işgücüne katılımı arttıkça, işletmeler daha yaratıcı, verimli ve rekabetçi hale geliyor. Ayrıca, kadınların iş hayatındaki varlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkı sağlıyor." diye konuştu.

Gül Karabulut ise, Konya'daki kadınların iş hayatındaki yerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Kadınlarımız, iş hayatındaki başarılarıyla hem kendilerini hem de Konya'mızı gururlandırıyorlar. Bu kahvaltı programının, kadınlarımızın iş hayatındaki rolünü güçlendirmek için önemli bir fırsat olmasını diliyorum." dedi.

Program, kadın üyelerin birbirleriyle tanışması ve fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.