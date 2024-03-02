KONYAGİAD Başkanı Korkmaz'dan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirme

KONYAGİAD Başkanı Gülvezi̇r Korkmaz, 2023 Yılı Türkiye ekonomisi büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu.KONYA (İGFA) - Türkiye ekonomisi 2023 yılını yüzde 4,5 büyüme ile tamamladı. Bu, son çeyrekteki yüzde 4'lük büyümenin de katkısıyla, 2020'den bu yana en yüksek büyüme oranlarından biri oldu. KONYAGİAD Başkanı Gülvezi̇r Korkmaz, bu gelişmeyi değerlendirerek şunları söyledi:

"2023 yılı büyüme rakamları, Türk ekonomisinin direncini ve potansiyelini gösteriyor. Bu başarının mimarı olan tüm kamu ve özel sektör paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Türk ekonomisi için oldukça zorlu bir yıl olmasına rağmen, yüzde 4,5'lik büyüme oranı ile yılı tamamlamış olmamız önemli bir başarıdır. Bu başarı, hükümetimizin ve özel sektörün ortak çabalarının sonucudur. Büyümenin ana itici gücü, güçlü iç talep ve ihracattaki artış olmuştur. Özellikle imalat sanayi, inşaat ve hizmet sektörleri önemli bir büyüme kaydetmiştir. Tarım sektöründe ise kuraklığın etkisiyle bir daralma yaşanmıştır. Enflasyon, 2023 yılında en büyük ekonomik sorunumuz olmaya devam etmiştir. Yıl sonunda enflasyon oranını düşürmek için hükümetimiz tarafından önemli adımlar atılmış ve bu adımların 2024 yılında etkisini göstereceğine inanıyoruz. 2024 yılı için ekonomik büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Yatırımların artması, enflasyonun düşmesi ve işsizliğin azalması için gerekli adımların atılması halinde, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda daha da güçlü bir şekilde büyüyeceğine inanıyoruz.

KONYAGİAD olarak, Türk ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmak için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Yatırımcıları Konya'ya yatırım yapmaya teşvik etmek ve şehrimizin ekonomisini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.