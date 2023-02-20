Konyaaltı'na Karavan Park geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde kente ziyarete gelen yerli ve yabancı karavan tatilcilerin daha güvenli ve konforlu bir alanda konaklayabilecekleri ‘Karavan Park’ Projesi’ne başladı.ANTALYA (İGFA) - Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline son yıllarda karavanla seyahat eden tatilcilerin yoğun ilgi göstermesi sonucu sahile yakın birçok cadde ve sokakta park sıkıntısı yaşanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi’nde 50 karavan kapasiteli, elektrik, alt yapı ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı Karavan Park projesi başlattı.

Sahile 400 Metre Mesafede

Son dönemde Konyaaltı Sahili ve çevresinde artan karavan araçların yoğunluğu sonucunda sokak ve caddelerde yaşanan kontrolsüz park sorunu ve trafik akışını olumsuz etkilemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclisi’nde yeni karavan park alanı oluşturulması kararı alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla Arapsuyu Mahallesi’ndeki 6 bin 500 metrekare alan üzerinde inşaat faaliyetleri başladı. Konyaaltı sahiline 400 metre mesafede olan alan, toplu taşıma ve alışveriş merkezlerine de yakın konumda.

Mutfak,Büfe,Çamaşırhane Olacak

50 karavan araç kapasiteli olan park alanında, karavanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak elektrik ve sıhhi tesisat alt yapısı da olacak. Ailelerin güven ve konfor içerisinde konaklayabilecekleri Karavan Park içerisinde, büfe, çamaşırhane, mutfak, banyo ve tuvaletler yer alacak.