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Konya Selçuklu dev enerji yatırımında sona geldi

EKONOMİ 17.01.2024, 11:53
Konya Selçuklu dev enerji yatırımında sona geldi

Selçuklu Belediyesi’nin yenilenebilir enerji kaynakları içerisindeki en büyük yatırımı olan Bağrıkurt GES Projesi’nde imalat çalışmaları tamamlanıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemleri alanındaki çalışmalarını büyük yatırımlar ile sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda başlatılan GES projelerinin en büyüğü olan Bağrıkurt Mahallesi GES projesinde sona yaklaşıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kısa süre içerisinde devreye alınması planlanan tesiste incelemelerde bulunarak, çalışmalardaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak her zaman çevreye duyarlı projeler ürettiklerini söyledi.

Selçuklu’ya yenilenebilir ve çevreci bir yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bağırkurt Mahallemizdeki yenilenebilir enerji sistemini 47 bin metrekarelik bir alana kurduk. Burada 7 binin üzerinde panelimiz var ve 3,6 mw’lik  bir enerji gücüne sahibiz. Daha önce idari binamızın çatısında oluşturduğumuz 120 kw’lik GES, Tropikal Kelebek Bahçemizin hemen yanında oluşturduğumuz 360 kw’lik GES ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin üzerinde bulunan 70 kw’lik GES ile birlikte bu alanda üreteceğimiz enerjiyle toplamda bütün belediyemizin elektrik enerji ihtiyacının yüzde 75’ini hatta 80’e varan kısmını inşallah artık yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamış olacağız. Bu çok büyük bir miktar. Bir yandan bu projemizle doğaya katkı sunacağız. Diğer yandan da belediyemizin ekonomik anlamda önemli giderlerinden bir tanesi enerji gideri, bunu artık tamamen güneşten elde etmiş olacağız. İnşallah tesisimizi çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şu anda fiziki imalatlar tamamlandı, MEDAŞ’ın onay süreçleri devam ediyor. Bu süreç de tamamlandıktan sonra buradaki tesisimizi devreye alacağız” diye konuştu.

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