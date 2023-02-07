Konya Şeker deprem bölgesi için seferber oldu

Ülke genelini sarsan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Konya Şeker’den de yardım tırları yola çıktı.KONYA (İGFA) - AFAD ve Devletimizin yetkili birimleri ile koordinelişekilde ilk parti olarak yola çıkan yardım konvoyunda bulunan Torku markalı, süt ve süt ürünleri, atıştırmalık ile genel anlamda kuru gıdayı kapsayan ürünler hızlı bir şekilde deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Olayın ilk yaşandığı andan itibaren başta AFAD olmak üzere, devletimizin ilgili kuruluşları ile hep koordinasyon içinde olduk. Bu çerçevede bizden istenilen her konuda milletimizin yanında olduğumuzu belirttik. Yaşanan acı hepimizin acısıdır. Millet olmak, kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı olmak, acıları da, kederleri de el ele vererek birlikte göğüsleme yükümlülüğünü bize yüklüyor. Bugün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.