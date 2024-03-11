Konya Genç İş İnsanları Derneğinden Güral’a ziyaret

Konya Genç İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) yönetim kurulu, AK Parti MKYK Üyesi, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve TÜGİK Genel Başkanı Sn. Erkan Güral’ı Ak Parti Genel Merkezinde ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Ziyarette Konyagiad Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gülvezir Korkmaz, Başkan Yardımcıları Fatih Baykara, Şaban Erkoyuncu, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Kayhan, Çağlayan Koyuncu, İsmail Mesut Kırıcı ve Arif Talha Olçar yer aldılar.

Konya'nın ekonomisi, genç girişimcilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, KONYAGİAD Başkanı Sn. Gülvezir Korkmaz, Konya'nın ekonomik potansiyelini ve genç girişimcilerin bu potansiyele katkıda bulunma arzusunu dile getirdi. Birçok sektörde önemli bir üretim ve ticaret merkezi olan Konya’yı genç girişimcilerin daha da ileriye taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Korkmaz, “Genç girişimcilerimiz ülkemizin ve Konya'mızın kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, onların karşılaştığı sorunları çözmek ve önlerini açmak için çalışıyoruz. Sn. Erkan Güral ile yaptığımız görüşmede, Konya'nın ekonomisi ve genç girişimcilerle ilgili önemli konularda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerinden aldığımız destek ve öneriler için teşekkür ederiz.” dedi.

Sn. Erkan Güral ise Konya'nın Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ve genç girişimcilerin Konya'nın kalkınmasında önemli rol oynayacağını söyledi. Güral, “AK Parti olarak Genç girişimcilerimize her zaman destek olmaya hazırız. Onların fikirlerini ve önerilerini dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız. Konya, ekonomik potansiyeli yüksek bir şehirdir. Genç girişimcilerimiz bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek Konya'nın kalkınmasına katkıda bulunacaklardır.” diye konuştu.