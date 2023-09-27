Konya'da aspir bitkisi yüz güldürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle susuz tarım modeliyle ekimi yapılan aspir bitkisi sağladığı kazançla çiftçinin yüzünü güldürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal üretime verdikleri desteği “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla farklı alanlarda artırarak sürdürdüklerini belirterek, bu tür desteklerin Konya tarımımın kalkınması ve çiftçilerin yaşadıkları bölgelerde gelirinin artması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Üreticiye sağladıkları aspir bitkisi desteğinin kendileri açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Altay, “Ülkemizde bitkisel yağ talebinin karşılanması ve ayçiçek yağına olan bağımlılığın azaltılabilmesi için aspir önemli bir alternatif. Aspir, kıraçta çok rahat yetişebilen, kuraklığa dayanıklı, elverişsiz toprak şartlarına uyum kabiliyeti yüksek bir bitki. Ayrıca mekanizasyona uygun olması, yetiştirilmesi önerilen yerlerde önemli hastalık ve zararlısının olmaması nedeniyle kıraç alanlarda tarımı yapılabilen; bölgemizdeki kurak alanların değerlendirilmesinde de nadasa uygun bir bitki. Bu amaçla Ilgın’da çiftçimize verdiğimiz aspir bitkisinin hasat işlemi gerçekleştirildi. Çiftçimizin yaşadığı yerde gelirinin artması için destek olmaya devam edeceğiz. Bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“BOŞ BIRAKACAĞIMIZ ARAZİYİ BU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ”

Ilgınlı üretici Erdem Yazıcı da Büyükşehir’in tarımsal desteklemelerinden üç yıldır faydalandığını belirterek, “Bu aspir tarlası da Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği tohum destekli bir üründür. Bize girdi maliyetini düşürüyor. Aynı zamanda da boş bırakacağımız araziyi bu şekilde değerlendiriyoruz. Üç yıldır Büyükşehir’in hem Macar Fiği hem aspir hem yonca hem de meyve ağaçları desteklerinden başvuru yaparak yararlanıyoruz. Bu desteklemelerin devam etmesini istiyoruz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir belediyesi tarafından tarımsal desteklemeler kapsamında son üç yılda 5 bin 525 dekar alanda üreticilere 27 bin 625 kilogram aspir tohumu desteklemesi yapıldı.