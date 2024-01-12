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Konya'da 6 tesiste 68 milyon kilovat enerji

EKONOMİ 12.01.2024, 14:39
Konya'da 6 tesiste 68 milyon kilovat enerji

Çevre dostu projelerle öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, enerji ihtiyacına çözüm sunarken sürdürülebilir bir çevre için küresel iklim değişikliğiyle mücadelesini de etkin şekilde sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliğinin çevreyi tehdit eden en önemli unsurların başında geldiğine dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası platformlarda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla çevreci yatırımlara, doğanın korunmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin Türkiye’ye örnek projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, bu kapsamda yaptıkları çalışmalardan birinin de metan gazından elektrik üretimi olduğunu söyledi.

“2023 YILINDA METAN GAZINDAN 68 MİLYON 818 BİN 974 KİLOVAT ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETTİK”

Şehirlerin küresel arenadaki rolünün büyük bir önem taşıdığına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında, Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir katı atık depolama sahalarında, rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası’nda ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Çevreci projelerimizle hem enerji ihtiyacına destek oluyor hem de iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlıyoruz. Tesislerimizde 2023 yılında metan gazından 68 milyon 818 bin 974 kilovat elektrik enerjisi ürettik. Tesislerimizde bugüne kadar metan gazından üretilen elektrik miktarı ise 719 milyon 541 bin 960 kilovatsaati geçti. Büyükşehir Belediyesi olarak doğamızı korurken ekonomimize de katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

TIBBİ ATIK STERİLASYON TESİSİ’NDE YILLIK 3 BİN TONUN ÜZERİNDE ATIK STERİLİZE EDİLİYOR

Başkan Altay, ayrıca Konya Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi alanında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin de yer aldığını ve burada tıbbi atıkların sterilizasyonunu gerçekleştirdiklerini aktararak, “Lisanslı 4 araç ile tıbbi atıkları toplayıp 2 sterilizatör ile de sterilizasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. 2 sterilizatörün günlük kapasitesi toplam 10 tondur. Bu tesisimizde sterilize ettiğimiz yıllık atık miktarı 3 bin tonun üzerinde” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi; Selçuklu, Altınekin, Kulu, Cihanbeyli ve Sarayönü’nden sonra son olarak 2023 yılında 7 buçuk milyon lira maliyetle Çeltik ilçesine de katı atık aktarma merkezi kazandırdı. Çeltik’teki tesis Yunak ve Tuzlukçu’ya da hizmet verecek.

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