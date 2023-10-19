Konut talepleri 2024'te alıma dönüşecek

Geçen seneye göre konut satış istatistiklerinde belirgin bir düşüş gözlenmesine karşın, ertelenen taleplerin, faiz ve enflasyonun dengeye oturmasıyla birlikte 2024 yılında alıma dönüşmesi öngörülüyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı istatistiklerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen kredili konut satışları toplamı 160 bin 884 adet oldu. BDDK’nın son verileri ise, tüketicilerin kullandığı konut kredisi tutarının 445 milyar TL’yi aştığını gösteriyor.

Geçen seneye göre konut satış istatistiklerinde belirgin bir düşüş gözlenmesine karşın, ertelenen taleplerin, faiz ve enflasyonun dengeye oturmasıyla birlikte 2024 yılında alıma dönüşeceğini öngördüklerini söyleyen Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Murat Akçay, “Şartlar ne olursa olsun, tasarrufun ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Konut sahibi olurken kredi kullanacaklara kredi maliyetlerini düşüren avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Tüketicilerin konut kredisi kullanmadan önce iyi araştırma yapmalarını ve kriterlerine göre en uygun krediyi seçmeleri için dijital kanalların öneminin altını çizen Akçay, “Ev sahibi olmak için kredi kullananların önünde hayat sigortalı ve hayat sigortasız olmak üzere iki farklı kredi teklifi sunuluyor.

Sigortasız teklifte bankalar, faiz oranını daha yüksek seviyede belirliyor, bu da kredi maliyetini arttırıyor. Sigortalı teklifi tercih edenler ise, yatırımlarını güvence altına alırken, poliçelerini olayinkolayi.com üzerinden yaptırmaları durumunda kredi masraflarının en yüksek kalemi olan Kredi Hayat Sigortası için bankalara oranla yüzde 40’a varan tasarruf etme imkanından faydalanıyor.” dedi.

Ayrıca sitedeki hesaplama araçlarını kullananlar, gelirlerine göre ne kadar kredi çekebileceklerini belirlemenin yanısıra, emlakçı komisyonu, tapu harcı, taşınma masrafları gibi olası giderlerini de kolayca hesaplayabiliyor.