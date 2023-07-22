Konut satışlarının en sert düşüşü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde haziranda yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.4 azalarak 83 bin 636 oldu.İSTANBUL (İGFA) - Satışlar Ocak-Haziran döneminde de yüzde 22,1 oranında azaldı. Konut satışlarında İstanbul ,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u %8,8 pay ile Ankara, %5,4 pay ile Antalya izledi. Yıl boyunca konut satışlarında etkili olan düşüş ivmesi, böylece Temmuz 2021’den bu yana da en sert gerilemeyi yaşamış oldu.

“YABANCIYA SATIŞ AZALMAYA DEVAM EDECEK”

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 oranında azalırken, konut satışları içinde payı %3,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları da haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.6 azalarak 2 bin 625 oldu. Yabancılar en çok Antalya’dan konut aldı. Yabancıya konut satışında çok ciddi bir azalma olduğunu söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak, “Haziran ayında, geçen senenin aynı ayına göre yaklaşık %70 daha az satış gerçekleşti. Bu yılın başından beri yabancıya satış sürekli azalma eğiliminde. Önümüzdeki dönemlerde de bu azalma devam edecektir” dedi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ÇAKILDI

Türkiye genelinde ipotekli (kredili) konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %66,8 azalış gösterirken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,6 azaldı. Dr. Mustafa Koçak, ipotekli satışların azalmasında kredi oranlarının yükselmesi ve verilen kredi miktarlarının az olmasının etkili olduğunu söyledi..

“SATIŞLAR DURDU ANCAK FİYATLAR DÜŞMEDİ”

Normal şartlarda satış adetlerindeki bu derece azalma sonucunda, fiyatların düşmesi gerektiğini söyleyen TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak, “Ancak enflasyon, döviz kuru gibi etkenler fiyatın düşmesi önündeki engeller olarak ortaya çıkıyor. Son aylarda konut fiyatlarındaki artış hızlarında ciddi bir yavaşlama söz konusu olmaya başladı. Ancak fiyatların düşmediğini söyleyebilirim. Piyasadaki durağanlığın sebebi de bu. Enflasyon hala yüksek, dolar artıyor. Ev sahipleri de bu sebeplerden dolayı evlerinin fiyatlarını artırmak istiyor. Ancak alıcılar da ev alamıyorlar. Bu da satış adetlerinde azalmayı ortaya çıkarıyor. Piyasa böyle devam ederse, bu direnç önümüzdeki günlerde kırılacak ve süre daha konut fiyatlarının durağan seyretmeye devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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