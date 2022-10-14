Konut satışları yüzde 23 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin "Konut Satış İstatistikleri"ni yayımladı. Türkiye genelinde Eylül ayında 113 bin 402 konut satıldı. İlk 9 ayda Türkiye'den konut adan yabancı ülkelerde Rusya başı çekti.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in verilerine göre Eylül ayı konut satış istatistikleri belli oldu. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402'e indi.

İllere göre konut satışlarında İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 49 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Gümüşhane oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azalarak 35 bin 954 olurken, ikinci el konut satışlarında 77 bin 448 konut el değiştirdi.

Yabancı ülke uyruklarına göre konut satışlarında Eylül ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den bin 196 konut aldı. Onu sırasıyla 592 konut ile İran, 433 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Buna göre 2022'nin ilk 9 ayında Ruslar Türkiye'den 9 bin 311; İranlılar 6 bin 540 ve Iraklılar 5 bin 255 konut satın aldı.