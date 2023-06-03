Konut satışları seçim sonrasına bırakıldı

Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda nisan ayı emlak verilerini yayınladı.TÜİK verilerine göre nisan ayında konut satışları yüzde 35,6 düşüş gösterirken, Emlakjet verilerine göre satılık konut fiyatlarında yüzde 5 görüldü. Ülke geneli dikkate alındığında nisan ayında kiralık konut fiyatlarında ise değişim olmadı.

Emlakjet üzerinden gerçekleştirilen satılık, kiralık konut ve satılık arsa aramalarında Ankara’nın ilçeleri öne çıkarken, Çankaya, Mamak ve Sincan ilçelerinde satılık arsa fiyatlarında üç ilçede görülen ortalama fiyat artışı yüzde 15,3 oldu. Nisan ayında Mersin en çok konut aranan il olurken, en çok arama yapılan üçüncü il olan Adana kiralık konut aylık fiyat değişiminde gözlemlenen artışın yanı sıra satılık arsa aylık fiyat değişiminde yaşanan yüzde 55 artış ile öne çıktı.

Emlakjet’in düzenli olarak gerçekleştirdiği gayrimenkul talepleri verilerinde ise seçimin tercihlere etkisi araştırılırken, konut satın alma planı yapanların yüzde 58,9’unun, planlarını seçimlerden sonraya ertelediği tespit edildi.