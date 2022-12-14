Konaklama Vergisi Uygulaması yeni yılda başlıyor

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023'ten itibaren Konaklama Vergisine tabi olacak.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmaya başlanacak tebliğe göre, konaklama vergisine dair açıklamalar ile usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsıyor.

Geceleme hizmetinin, sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecek.

Tesislerde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler için de vergi alınacak.

Oda artı kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan veya satılan, tesis bünyesinde geceleme hizmeti yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler de vergi kapsamında yer alacak.

İSTİSNA HALLERİ

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden istisna tutulacak. Diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklarla bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yönelik istisna uygulaması karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülecek. Konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmeyecek.

Söz konusu uygulama tebliğine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.