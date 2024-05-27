Konak'ta esnaf için işbirlilği

İESOB yöneticilerinin Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya ziyaretlerinde, esnafa hizmet ve kesimin sorunlarına çözüm getirecek projeler görüşüldü. Samimi bir ortamda geçen görüşmede Başkan Mutlu esnaf için yapılacak çalışmalara öncelik vereceklerini söyledi. Mutlu ile İESOB Başkanı Yalçın Ata, iki kurum arasındaki uyumu ve işbirliğini koruyarak verimli çalışmalar yapacaklarını dile getirdiler. İZMİR (İGFA) - İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ve Birlik yöneticileri, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Son derece samimi bir atmosferde geçen ziyarette esnaf sanatkarların sorunları ve kesimin sıkıntılarının giderilmesi adına yapılabilecek işbirlikleri masaya yatırıldı. Konak Belediye Başkanı Mutlu, esnaf sanatkarlara yönelik olarak planlanacak hizmetlere öncelik vereceklerini dile getirdi.

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Konak Belediyesi Esnaf Komisyonu Başkanı Erhan Kahraman ile meclis üyelerinin de katıldıkları toplantıda özellikle Konak merkez ve İnönü Caddesi’nde yoğun olan seyyarlar, Kemeraltı’ndaki işyerlerinin durumu ve ruhsat sorunu ele alındı.

Esnaf komisyonu ile birlikte Esnaf Masası’nı canlandıracaklarını kaydeden Nilüfer Çınarlı Mutlu, ‘Birlik yöneticilerinin, oda başkanlarının her sorunda tereddüt etmeden bana ulaşmalarını istiyorum. Esnaf sanatkarlar Konak ilçesinde önemli bir nüfusu oluşturuyorlar. İlçenin hayat damarı, Konak’a canlılık kazandıran en önemli unsur esnaf işletmeleri. Esnaf kesiminin sıkıntılarını teşkilatın idarecileri ile ortak çalışmalar yaparak çözebilirsek, Konak’taki ekonomik ve sosyal yaşama da önemli katkıda bulunuruz’ diye konuştu.

ESNAF MASALARI VERİMİ ARTIRIYOR

Geçen dönemlerde ruhsat konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatan İESOB Başkanı Yalçın Ata ise, iki aya yakın süredir bu konuda herhangi bir sorun yaşamadıklarına dikkat çekti.

Samimi yaklaşımlarından ötürü Başkan Mutlu’ya teşekkür eden Yalçın Ata, ‘İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaretimizde de, İzmir’in her ilçe belediyesinde bir Esnaf Masası kurulması yönünde çalışmaları gündemimize almıştık. Kısa sürede bu hedefi hayata geçireceğiz. Konak’ta geçen dönemde de benzer oluşum vardı. Esnaf Masaları hem üyelerimizin sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler getiriyor, hem de yerel yönetimlerin iş yükünü azaltıyorlar. Toplumda sayısal çoğunluğa sahip esnaf sanatkarların rahat çalışma ortamlarına kavuşturulması, sosyal huzuru ve refahı da beraberinde getirecektir’ dedi.

Esnaf Komisyonu Başkanı Erhan Kahraman da, belediyenin esnafa yönelik çalışmaların esnaf sanatkarlara duyurulması ve sağlıklı iletişim kurulması için odalarla birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda Başkan Yalçın Ata kendi işyerinde ürettiği yaz sezonu ayakkabı modellerinden örnekleri günün anısına Başkan Mutlu’ya hediye etti.