KOİDER Bazaar etkinliğinde iş kadınları buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen KOİDER Bazaar etkinliğine katıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bin Kadın Gücü” mottosuyla başlayan KOİDER Tarafından düzenlenen 4. KOİDER BAZAAR Türk Dünyası İş Kadınları Buluşmasında İş kadınlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Başkan Hürriyet, stantları gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ortalığıyla hayata geçirilen Bağ Projesine katılan Kadın Girişimciler de düzenlenen 4. KOİDER Bazaar buluşmasında stant açtı. KOİDER Bağ projesinde yer alan Fatma Çelebi İzmit Gül Bahçe, Hediye Nur Dalkılıç Yadigar, Tülay Kütük Kütük Home Dizayn ve Nilay Özcan By Nilay Taş isimli firmaları ile stant açtı.