Kocaeli’de yüzde 50 hibeli tavuk desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, üreticilere teslim edilen tavuklar, ilk yumurtalarını vermeye başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi ve kırsalda üreticilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği sağlandı. Projeyle Türkiye’nin ilk yerli ve ödüllü yumurtacı tavuk ırkı olan 8500 adet Atak-S yarka tavuk üreticilere teslim edildi. Üreticiler, kılavuz aşamasındaki tavuklardan ilk organik yumurtaları toplamaya başladı.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da artarak zirve yapıyor. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyini artırıcı alternatif projeleri tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde, sürdürülebilir tarım anlayışıyla her yıl çiftçilere verilen can suyu destekler, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık Atak-s cinsi yerli tavuk, yemlik, suluk ve tavuk yemi desteği verildi. Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak. Projeyle kırsalda ailelerin geçimini sağlaması, kırsaldan kente göçün önlenmesi ve şehirden kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İLK YUMURTALAR ALINMAYA BAŞLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın biogüvenlik kurallarına uygun Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi ile başvuruları alınan üreticiler arasında şartlara uygunluğu tespit edilen üreticilere tavuk ve ekipmanları teslim edildi. Üreticiler, henüz kılavuz aşamasındaki tavuklardan ilk yumurtalarını almaya başladı. Tavukların yetişkinliğe erişmesiyle birlikte yumurtlama performansının artarak zirve yapması bekleniyor.

DAHA ÖNCE 55 BİN TAVUK VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında üreticilere daha önce toplam 55 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği vermişti. Tavukların yumurta veriminden memnun olan üreticiler, Başkan Tahir Büyükakın’a desteğinden dolayı teşekkür etti.