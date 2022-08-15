Kocaeli'ye 'sürdürülebilir kentsel' fon

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) projesine fon kazandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli projelerine bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda Kocaeli kenti için daha iyi bir yaşam kalitesi, insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin “Çerçeve Anlaşması” kapsamında Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan, ikinci döneminde Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP), altında yer alan 3 Nolu "Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma" Eylem Alanı kapsamında tüm belediyelere yönelik proje teklif çağrısına çıkıldı. AB standartlarına uygun olarak, rekabetçi, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi vasıtasıyla Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını ve AB'ye entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefleyen talep sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

BÜYÜKŞEHİR FON KAZANDI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve program otoritesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olan, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında başvurulan, “Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” (SUMP) Avrupa Birliği tarafından fonlanmaya hak kazandı.

“Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” projesi teknik şartname ve ihale işlemlerinin tamamlanması ile sözleşme aşamasına getirildi ve 28 Haziran 2022 tarihinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalandı.

Projenin başlangıcı için ilk toplantı Ulaşım Dairesi Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplanıya tüm paydaşlar katılım gösterdi. Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planının (SKHP) sözleşme süresi 24 ay olarak belirlendi.