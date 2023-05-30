Kocaeli Ucuzluk Panayırı başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve Kocaeli esnafının katkılarıyla düzenlenecek Kocaeli Ucuzluk Panayırı, %50’yer varan indirimlerin yanı sıra şenlik havasında geçecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 31 Mayıs-04 Haziran tarihleri arasında Kocaeli Kent Meydanında “Kocaeli Ucuzluk Panayırı” kuruluyor.

Panayır aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarını da içeriyor.

Deprem bölgesinde ürünlerini satamayan esnafın ürünleri de panayırda yer alacak ve sağlanacak gelir deprem bölgesinde bulunan esnaf ile depremden etkilenen vatandaşlara gönderilecek. Kocaeli esnafının da yer aldığı panayırın şenlik havasında geçmesi için tüm çalışmalar yapılıyor.

%30-50 ARASINDA İNDİRİMLER

Kocaeli Ayakkabıcılar, Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular, Kocaeli Terziler, Kocaeli Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilecek panayır, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle İzmit Kent Meydanında başlıyor. Panayırda giyim ve hazır giyimden, ayakkabıya, tuhafiye ve konfeksiyon ürünlerinden, pasta, tatlı ve pişmaniyeye varıncaya kadar sezon ve sezon sonu tüm ürünlerde vatandaşların %30-%40 ve %50 oranlarında indirimli ürünlere ulaşabilmesi sağlanacak.