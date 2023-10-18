Kocaeli'ne 2,5 milyon Euro'luk labarotuvar

Türkiye’de 36 milyon Euro’luk yatırıma imza atan TÜV AUSTRIA TURK, Kocaeli’nde 2 milyon 500 bin Euro’lukOilConditionMonitoring (OCM) Laboratuvarını devreye aldı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli'de devriye alınan laboratuvar yatırımı ile endüstriyel ekipmanların yağlarının sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi ile erken arızaların tespiti, bakım optimizasyonu, verimlilik artışı, güvenlik ve çevresel uyumun sağlanması hedefleniyor.



Türkiye’de 1915 Çanakkale Köprüsü, TANAP Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali, Zonguldak Filyos Vadisi Projesi, Uluslararası boru hatları projeleri gibi tamamlanmış ve devam eden birçok proje TÜV AUSTRIA TURK imzası taşıyor. Türkiye’nin ve dünyanın önemli projelerinde teknik denetim, gözetim, sertifika ve onayları ile yer alırken, ürün bazında ise ISO 500 ve Capital 500’de yer alan Türkiye’nin lider kuruluşları ile çalışmalarına devam ediyor. On binlerce farklı ürünün belgelendirmesini sağlıyor, hizmet yelpazesindeki tüm hizmetlerle hemen hemen her sektörde 20 binden fazla müşteriye çözüm ortağı oluyor.

Kocaeli’nde 2 milyon 500 bin Euro’luk Oil Condition Monitoring (OCM) “Madeni Yağ Durum İzleme ve Değerlendirme”test Laboratuvarını devreye aldıklarını ve bu yatırımın amaçlarını ve hedeflerini anlatan TÜV AUSTRIA TURK Gaz, Petrol ve Kimyasal Ürünler Gözetim ve Test Hizmetleri (GPC) Departman Müdürü Taner Gonca, “OilConditionMonitoring laboratuvarı kurulumunun amacı, endüstriyel ekipmanların yağlarının sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi ile erken arızaların tespiti, bakım optimizasyonu, verimlilik artışı, güvenlik ve çevresel uyumun sağlanmasıdır. Önleyici bakım faaliyetlerinin olmazsa olmazı yağ analizleri konusunda tarafsız hizmet sunabilecek yeterli sayıda laboratuvar ve yetkin kişi sayısı, Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler için yeterli değildir. Ülkemizde faaliyet gösteren ve önleyici bakım faaliyetlerini etkin şekilde yapabilmeleri için yeni bir yapı ve yetkin çalışma arkadaşlarımız ile OCM laboratuvarımızı hizmete açıyoruz” diye konuştu.

OCM Laboratuvarı ile sadece Türkiye’de değil, globalde de hizmet vereceklerini belirten Gonca, “Kuruluş amacımız ülke sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olmakla birlikte TÜV Austria'nın global bir şirket olmasından ötürü, yatırımımızın büyüme potansiyeli ve yetkinliği ile global iştiraklerimiz aracılığıyla yurt dışında da bu hizmeti sunmak hedefindeyiz. Bu tür laboratuvarlar genellikle uluslararası düzeyde ve bölgesel hizmet sunabilirler. İşletmenin ve laboratuvarın büyüklüğüne, uzmanlığına ve kaynaklarına bağlı olarak farklı coğrafyalarda ve endüstrilerde müşterilere hizmet verebilirler. TÜV Austria’nın ilki Türkiye’deki OCM laboratuvarımız, komşusu olan ülkelerde bulunan işletmelere de karşılık verebilecek yetkinlik ve kapasiteye sahiptir” diye konuştu.

Bu arada numune gönderimi konusunda şirketlerin doğru koli seçimi, doğru evrak içeriği, gümrük süreçleri gibi sorunlarla karşılaştığı bilgisini veren Gonca, “Yurt dışından numune gönderimi yapmak isteyen firmalarımızın, genel olarak gönderimleri sırasında çeşitli sorunlar yaşadığını biliyoruz. Şirketler doğru koli seçimi, doğru evrak içeriği, gümrük süreçleri gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Biz bu konuda gönderim yapmak isteyecek müşterilerimize, herhangi bir sorun ile karşılaşmadan doğru gönderi hazırlama konusunda da danışmanlık yetkinliğine sahibiz. Yabancı müşterilerimiz de OCM Türkiye laboratuvarımızda rahatlıkla analiz hizmeti alabilirler” dedi.