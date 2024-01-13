Kocaeli'nde topraksız tarıma kadın çiftçilerden yoğun ilgi

ocaeli İzmit Ziraat Odası üyesi kadın çiftiler, Büyükşehir’in topraksız tarım sistemi projesi kapsamında, Darıca’da kurulan AR-GE serasında inceleme yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, “Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası” projesi kapsamında Darıca’da kurulan AR-GE seralarında, çiftçilerin gelir seviyesini artırıcı alternatif ürünler yetiştiriliyor. Büyükşehir, projeye ilgi duyan üretici ve girişimcilere, topraksız tarım sistemiyle ilgili bilgilendirme yapıyor. Bu kapsamda, İzmit Ziraat Odası üyesi kadın çiftçiler, Darıca ilçesindeki Ar-Ge serasında incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde, Darıca Kaymakamlığınca yürütülen projede başta domates olmak üzere farklı ürünlerin gelişimi, dikiminden hasat aşamasına kadar takip ediliyor. Topraksız tarımda üreticilerin gelir seviyesini artırıcı alternatif ürünleri belirlemeye yönelik projenin aşaması çiftçilerle paylaşılıyor.

YENİ SİSTEM DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Güneş paneli ve havalandırma penceresi olan, sera içindeki sıcaklığı ve nemi kontrol altında tutabilen özelliklere sahip topraksız tarım yapılan serada, yurt dışından ithal edilen kokopit (Hindistan cevizi lifi) yerine, İç Anadolu Bölgesi’nden getirilen milli ve yerli volkanik cüruf kullanılıyor. Yenilikçi sistemde organomineral besin eriyiği defalarca kullanılarak, atık oluşumu engelleniyor. Yerli ve milli ekipmanlar kullanılarak daha az maliyetle yetiştirilen katma değeri yüksek alternatif ürünler, çiftçilerin gelir düzeyini artıracak. Aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltacak. Klasik seralarda yılın 5 ayında hasat yapılırken, topraksız tarımda üretim, modern seralarda yıl boyunca yapılabildiği için yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilebilecek.

KADIN ÇİFTÇİLER SERAYI GEZDİ

Büyükşehir, projeye ilgi duyan üretici ve girişimcilere, topraksız tarım sistemiyle ilgili bilgilendirme yapıyor. Bu doğrultuda İzmit Ziraat Odası üyesi kadın çiftçiler, Darıca’daki AR-GE serasında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ve kadın üreticilerin katıldığı programda, AR-GE serası gezildi, katılanlara teknik bilgilendirmeler yapıldı.

Brokoli, Brüksel lahanası, mazo ve kapya biberi deneme yetiştiriciliği yapılan serada, kış mevsiminin şartlarına uygun marul da yetiştirildi. Lezzet ve aroması doğal olarak elde edilen ürünlerde, raf ömrünün de uzun olduğu gözlemlendi.

Ayrıca kadın çiftçilere, Büyükşehir Darıca'daki Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde tarımsal destekler konusunda uygulanan projeler hakkında sunum yapıldı. Kadın çiftçiler, topraksız tarım konusunda verimli bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, kendilerine bu fırsatı sağlayan Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

“PROJEYİ ÖNEMSİYORUZ”

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ise değişen iklimler, azalan yer altı suları ve çoraklaşan toprakla beraber Birleşmiş Milletlerin de raporunda geçen dünyadaki gıda kıtlığına karşı sürdürülebilir milli ve düşük maliyetli topraksız tarım sistemi geliştirmek için oluşturulan bu projeyi önemsediklerini söyledi. Karaaslan, tarıma ve çiftçiye her zaman destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.