Kocaeli İzmit'te aronyalar hasada hazırlanıyor... 500 kilogram ürün bekleniyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alternatif Ürünler Bahçesi’ni ziyaret ederek süper meyve aronyaların kısa süre içerisinde hasat edileceğinin müjdesini verdiKOCAELİ (İGFA) - Üreten İzmit Belediyesi, Tarımsal Üretim Bahçesi’ndeki sebze hasadının ardından Alternatif Ürünler Bahçesi'nde de aronyaoları hasada hazırlanıyor.

Üçüncü yılın sonunda alınması beklenen fakat daha ikinci yılında meyve vermeye başlayan aronyaları inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hasadın yaklaştığı müjdesini verdi.

Başkan Hürriyet, “2 yıl önce aronyalarımızın ekimini yapmıştık. Aronya fidelerimizi toprakla buluşturmuştuk. Aslında üçüncü yılın sonunda meyvelerini daha yoğun bir şekilde vermesini beklerken çalışma arkadaşlarımın çabası ve iyi bir bakımla, bu ürünün yetişmesi noktasında tüm koşulların uygun olması neticesinde 2 yılın sonunda ürünleri almaya başladık. Klasik tarım ürünleri dışında alternatif ürünleri de denemeye, ekmeye, biçmeye ve ilgilenen çiftçilerimize de hibe fide ve fidan destekleriyle onların da üretmesini sağlayarak alternatif gelir kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

“300-500 KG ARASINDA ÜRÜN BEKLİYORUZ”

Çiftçilerin de şuan yetiştirmeye devam ettiğine dikkati çeken Başkan Hürriyet, "Bizim burada yetiştirdiğimiz aronyalarımız yavaş yavaş hasada hazırlanıyor. Bir süre daha büyüyecekler ondan sonra burada da güzel bir hasat şenliği ile birlikte ürünleri hasat edeceğiz. Aronya farklı şekillerde tüketilebiliyor. Meyve suyu yapılabiliyor, kurutulabiliyor, doğrudan yenebiliyor, dondurması yapılıyor. Gerçekten çok lezzetli, güzel. Biraz mayhoş bir tadı var. Gerçekten zengin bir meyve, süper meyve. 300 ila 500 kilo arasında ürün bekliyoruz. Üçüncü yılın sonunda almayı beklediğimiz ürünü bu sene almış olacağız inşallah. Bahçeyi, toprağı seversek ve ilgilenirsek toprak da bize cömert davranıyor. Biz de toprağın ne kadar cömert olduğunu aldığımız ürünlerle görmüş oluyoruz” diye konuştu.