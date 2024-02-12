Kocaeli’nin düğün ve davet sektörünü aynı çatı altında birleştiren Kocaeli Evlilik Fuarı dolu dolu geçen 3 günün ardından sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Düğün ve Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma ve Geliştirme Derneği (KODED) işbirliğinde gerçekleştirilen Kocaeli Evlilik Fuarı sona erdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuar 57 firmayı misafir etti. Evlenecek çiftler düğün sektöründeki son trendleri ve yenilikleri yakından görme fırsatı buldu. Birbirinden renkli etkinlik ve unutulmaz sunumların yer aldığı fuarın moderatörlüğünü ünlü sunucu Uğur Arslan yaptı. Fuar, dolu dolu geçen 3 günün ardından son buldu.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA’DAN ANLAMLI SÖYLEŞİ

Kocaeli Evlilik Fuarı’nın son gününde eğitimci yazar ve kişisel gelişim uzmanı Alişan Kapaklıkaya konuk olarak katıldı. “Konumuz Aile” adlı bir söyleşi gerçekleştiren Kapaklıkaya, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyük bir sevgi ve ilgiyle dinlenen Kapaklıkaya, katılımcılara kendine has anlatım tarzıyla hayatından kesitler anlattı. Hem düşünen hem eğlenen katılımcılar söyleşiden memnun olarak ayrıldı.

DEFİLELER RENK KATTI

Düğün sektörüne ait tüm detayların yer aldığı fuara kaftan ve gelinlik defileleri renk kattı. Osmanlı’nın geleneksel motifleriyle hazırlanan kaftan, bindallı, nişanlık ve gelinlikler davetlilerin beğenisine sunuldu. Evlenecek çiftler, tasarımcıların koleksiyonlarını aynı anda görme şansı yakaladı.