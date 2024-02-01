Son Dakika

Kocaeli, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtılacak

EKONOMİ 01.02.2024, 17:02
Kocaeli, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtılacak

Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli Turizm Master Planı eylem planı kapsamında 6-9 Şubat’da İstanbul’da gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük turizm fuarında Kocaeli’yi tanıtacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek turizm fuarında kentin zengin turizm potansiyelini sergileyecek. Fuar standında şehrin önemli turizm değerlerini vurgulamak amacıyla özel bir bölüm oluşturulacak. Sütlü Nuriye, Nüzhetiye (Döşeme) Bebeği, İzmit Saat Kulesi, İzmit Pişmaniyesi, Ayva Cezeryesi, Karamürsel Gazozu ve Çenesuyu gibi önemli yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler de ziyaretçilerle buluşacak. 110 ülkeden katılımcıların yer alacağı EMITT 2024 Fuarı’nda, Kocaeli'nin turizm destinasyonlarını, deniz, kültür, termal, sağlık, doğa, kış ve gastronomi turizmi değerlerinin tanıtılacağı stantta Komeksepeti turizm hediyelikleri ve Ormanya&Sekapark ürünleri de satışa sunulacak.

KARTEPE TELEFERİĞİ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi de fuarda tanıtılacak. Kocaelililerin ve turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samandağları’nın zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferiği, Kocaeli turizmini hareketlendirecek.

KOCAELİ TANITIM FİLMLERİ GÖSTERİMİ

Yöresel ürünlerin tanıtılması ve kentin simgelerinin sergilenmesinin yanı sıra Kocaeli standında Show Me Kocaeli, Havadan Kocaeli, Ormanya ve turizm tanıtım filmleri gösterime sunulacak. İzleyenlerden büyük beğeni toplayan filmler fuar bitimine kadar gösterime devam edecek.

SÜRPRİZ HEDİYELER VE ÇEKİLİŞLER

Kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılmasının hedeflendiği EMITT Fuarı’nda, Kocaeli standı ziyaretçilerine şehrin önemli turizm destinasyonlarından sürpriz hediyeler verecek. Fuar boyunca her gün gerçekleşecek çekilişlerde; otel konaklaması, Kartepe ve Yuvacık bölgesinde bulunan tesislerde kahvaltı ve akşam yemeği, macera turizmi aktivitelerinden atv, zipline gibi hediyeler verilecek.

TÜM İLÇELER TANITILACAK

Kocaeli turizminin en iyi şekilde tanıtılması için birçok kurumla birlikte çalışılıyor. Kocaeli’deki tüm ilçelerdeki turistik mekanları tanıtan broşür, harita ve yayınlarda stantlarda yer alacak. Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Doğu Marmara Bölge Temsilciliği, Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği (KOTİD), Gölcük Başiskele Turizm Birliği ve Kartepe bölgesinde yer alan turizm işletmeleri tanıtım ve bağlantı kurma çalışmaları yapacak. Ayrıca Komeksepeti&Ormanya hediyelik ürünlerinin satış noktası stantta yer alacak. Kocaeli turizm tanıtım standında yer almak ve kentin tanıtımına destek vermek isteyen turizm işletmeleri, turizm acenteleri, sağlık turizmi kuruluşları detaylı bilgi almak için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü’nün 02623182338 no’lu telefonunu arayabilir.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 23 60
2. Galatasaray 23 60
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 23 34
7. Kasımpasa 23 32
8. A.Demirspor 23 31
9. Başakşehir 23 30
10. Sivasspor 23 29
11. Ankaragücü 23 28
12. Kayserispor 23 27
13. Alanyaspor 23 27
14. Samsunspor 23 26
15. Hatayspor 23 25
16. Karagümrük 23 24
17. Gaziantep FK 23 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Bodrumspor 20 35
5. Ahlatçı Çorum FK 20 34
6. Bandırmaspor 20 33
7. Sakaryaspor 20 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 29
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Tottenham 22 43
5. Aston Villa 22 43
6. West Ham United 21 35
7. Newcastle 22 32
8. Brighton 22 32
9. M. United 21 32
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 21 29
12. Fulham 22 25
13. Bournemouth 20 25
14. Crystal Palace 22 24
15. Brentford 21 22
16. Nottingham Forest 22 20
17. Luton Town 21 19
18. Everton 22 18
19. Burnley 22 12
20. Sheffield United 22 10
Takımlar O P
1. Girona 22 55
2. Real Madrid 21 54
3. Atletico Madrid 22 47
4. Barcelona 22 47
5. Athletic Bilbao 22 42
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 21 29
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 22 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 22 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 22 11
20. Almeria 22 6