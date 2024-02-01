Kocaeli, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtılacak

Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli Turizm Master Planı eylem planı kapsamında 6-9 Şubat’da İstanbul’da gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük turizm fuarında Kocaeli’yi tanıtacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek turizm fuarında kentin zengin turizm potansiyelini sergileyecek. Fuar standında şehrin önemli turizm değerlerini vurgulamak amacıyla özel bir bölüm oluşturulacak. Sütlü Nuriye, Nüzhetiye (Döşeme) Bebeği, İzmit Saat Kulesi, İzmit Pişmaniyesi, Ayva Cezeryesi, Karamürsel Gazozu ve Çenesuyu gibi önemli yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler de ziyaretçilerle buluşacak. 110 ülkeden katılımcıların yer alacağı EMITT 2024 Fuarı’nda, Kocaeli'nin turizm destinasyonlarını, deniz, kültür, termal, sağlık, doğa, kış ve gastronomi turizmi değerlerinin tanıtılacağı stantta Komeksepeti turizm hediyelikleri ve Ormanya&Sekapark ürünleri de satışa sunulacak.

KARTEPE TELEFERİĞİ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi de fuarda tanıtılacak. Kocaelililerin ve turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samandağları’nın zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferiği, Kocaeli turizmini hareketlendirecek.

KOCAELİ TANITIM FİLMLERİ GÖSTERİMİ

Yöresel ürünlerin tanıtılması ve kentin simgelerinin sergilenmesinin yanı sıra Kocaeli standında Show Me Kocaeli, Havadan Kocaeli, Ormanya ve turizm tanıtım filmleri gösterime sunulacak. İzleyenlerden büyük beğeni toplayan filmler fuar bitimine kadar gösterime devam edecek.

SÜRPRİZ HEDİYELER VE ÇEKİLİŞLER

Kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılmasının hedeflendiği EMITT Fuarı’nda, Kocaeli standı ziyaretçilerine şehrin önemli turizm destinasyonlarından sürpriz hediyeler verecek. Fuar boyunca her gün gerçekleşecek çekilişlerde; otel konaklaması, Kartepe ve Yuvacık bölgesinde bulunan tesislerde kahvaltı ve akşam yemeği, macera turizmi aktivitelerinden atv, zipline gibi hediyeler verilecek.

TÜM İLÇELER TANITILACAK

Kocaeli turizminin en iyi şekilde tanıtılması için birçok kurumla birlikte çalışılıyor. Kocaeli’deki tüm ilçelerdeki turistik mekanları tanıtan broşür, harita ve yayınlarda stantlarda yer alacak. Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Doğu Marmara Bölge Temsilciliği, Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği (KOTİD), Gölcük Başiskele Turizm Birliği ve Kartepe bölgesinde yer alan turizm işletmeleri tanıtım ve bağlantı kurma çalışmaları yapacak. Ayrıca Komeksepeti&Ormanya hediyelik ürünlerinin satış noktası stantta yer alacak. Kocaeli turizm tanıtım standında yer almak ve kentin tanıtımına destek vermek isteyen turizm işletmeleri, turizm acenteleri, sağlık turizmi kuruluşları detaylı bilgi almak için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü’nün 02623182338 no’lu telefonunu arayabilir.