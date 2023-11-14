Kocaeli'den yüzde 50 hibeli meyve fidanı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması, kivi, ahududu ve böğürtlen fidanı desteği sağlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla başlatılan “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması, kivi, ahududu ve böğürtlen fidanı desteği verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, büyük önem verdiği kırsal kalkınma hamleleriyle çiftçilere her zaman destek vererek, onların yanında olmaya devam ediyor. Kocaeli genelinde yürütülen, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli meyve fidanı desteği sağlanacak.
BAŞVURUDA SON GÜN 21 KASIM SALI
Yüzde 50 hibeli Trabzon hurması, kivi, ahududu ve böğürtlen fidanı desteği için talepler alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 21 Kasım Salı günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Üreticiler, en az 1 dekar ve üzeri bahçe kurulumu için fidan desteğinden yararlanabilecek.
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