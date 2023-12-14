Kocaeli'den Elektrikli Araçlar Çalıştayı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve KOÜ iş birliğinde, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla Elektrikli Araçlar Çalıştayı düzenlenecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi paydaşlığında 16 Aralık Cumartesi günü “Elektrikli Araçlar Çalıştayı” gerçekleştirilecek.

Sektör için önem taşıyan çalıştaya Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Gebze temsilciliklerinin üyelerinin yanı sıra sektörle ilgili akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler, kamu ve özel sektör yetkilileri, meslek kuruluşları, sektörde ürün ve hizmet üreten firmalar ve çalışanları katılım sağlayacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ TEKNOLOJİLERİ

Elektrikli araç ve şarj teknolojileriyle elektrik şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, elektrikli araçların enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan katkıları, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri, gelecekteki güç sistemleri için elektrikli araçlar rolü konularının yer alacağı çalıştayda; sektörle ilgili akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler, kamu ve özel sektör yetkilileri, meslek kuruluşları, sektörde ürün ve hizmet üreten firmalar ve çalışanlarını bir araya getirmek amaçlanıyor. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkâr İşleri Müdürlüğü’nün destekleriyle İzmit Luxor Garden Otel’de gerçekleştirilecek Elektrikli Araçlar Çalıştayı’nda akademisyen ve uzmanların salon programı devam ederken otel önünde elektrik araçların ve şarj istasyonlarının tanıtımları gerçekleştirilecek. Çalıştaya sektörden yoğun katılım olması bekleniyor.