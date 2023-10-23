Kocaeli'den çiftçilere 156 milyon TL'lik tarımsal destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı tarımsal destekler kapsamında çiftçilere 156 milyon TL değerindeki akaryakıt, yem bitkisi tohumu ve sera desteği veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya, tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik desteklerini bu yıl da artırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 16.000 çiftçiye 2,7 milyon litre hibe mazot, 3.000 çiftçiye yüzde 50 hibeli 1.250 ton yem bitkisi tohumu ve 30 üreticiye modern sera desteği sağlanacak. Yaklaşık 156 milyon TL değerindeki desteklerden yararlanmak isteyen çiftlerin katılımı ile teslim töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin “Tohumlar toprakla buluşuyor, ekim ayı bereketleniyor” sloganı ile Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlediği törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, belediye başkanları, ilçelerin ziraat odası başkanları, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatif ve birliklerin başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün tarımsal destek ve hizmetlerini anlatan kısa film gösterisi yapıldı.

BÜYÜKAKIN: “4,5 YILDA 58 TARIMSAL PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın programda yaptığı konuşmada, 4,5 yılda 58 önemli tarımsal destekleme projesini hayata geçirdiklerini, üreticilere yaklaşık 450 milyon TL değerinde destek sağladıklarını söyledi. Bugün burada ekim ayı içerisinde, hibe akaryakıt, yem bitkisi tohumu ve sera yapımı projelerinin teslimini yapacaklarını belirten Başkan Büyükakın, “Bir ülke, bir şehir, bir organizasyonda ortak bir niyet etrafında birleşirlerse maksatlar bir olursa, yürekler aynı ritimde atarsa başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Önemli olan maksat birliğidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, yeni yüzyılda büyük bir seferberliğin içindeyiz. Biz geleceğin büyük Türkiye’sini inşa edecek adımlarla yürüyoruz. Biz geçmişte, ilimle ve Anadolu insanının irfanıyla bunları başardık. Ve biz yeniden böyle bir şey yapmanın yegane namzetiyiz. Biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız” diye konuştu.

“GIDA RİSKİ YAŞANMASIN DİYE ÇALIŞIYORUZ”

Pandemi, küresel ekonomik kriz ve savaşlar nedeniyle hammaddelerin girdilerinde sıkıntı olduğunu ve bundan tarımın da olumsuz etkilendiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Topraklarımızı ekemezsek orada bir sıkıntı var demektir. Bir ülkenin milli güvenlik riski neyse ekilemeyen topraklar ve gıda riski de aynıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlere bunları anlatıyor. Bizim kafamız aynı zamanda Filistin’de zülüm gören kardeşlerimiz için de çalışıyor. Kalbimiz orada da atıyor. Bizim kafamızda, bu memlekete yeni yüzyılda, dünyaya tıpkı ceddimizin bir zamanlar yaptığı gibi nizam ve intizam getirmek var. Biz Filistin topraklarına 400 yıl boyunca hakim olduğumuz dönemde orada Musevi’si, İsevi’si, Muhammedi’si hepsi barış ve kardeşlik içinde yaşadı. Bu bizim medeniyetimizle, ilmimizle, imanımızla ve irfanımızla inşa ettiğimiz bir şey. Biz toprağı ekerken de aynı mantıkla bakarız, çocuğu yetiştirirken de aynı mantıkla bakarız. Biz Allah’ın ismiyle başlarız, hamdederek bitiririz” ifadelerini kullandı.