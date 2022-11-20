Kocaeli'de vinç operatörü yetiştirecek

Gebze bölgesinde Vinç işletmeciliği yapan esnaflarla sabah kahvaltısında buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Piyasanın talep ettiği vinç operatörü yetiştirme programını başlatacağız” açıklamasını yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Yoğun çalışma temposuna rağmen esnaf ve vatandaşlarla buluşan, 12 ilçede hayata geçen projeleri yakından takip eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’ye özel bir ilgi göstermeye devam ediyor.

Gebze’de ve bölgesinde Vinç işletmeciliği yapan esnaflarla da sabah kahvaltısında buluşan Başkan Büyükakın’a, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan eşlik etti. “Tüm gücümüzle Gebze’mizin gelişimi için samimiyetle gayret gösteriyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Her alanda şehrimizin onlarca yıllık hizmetinde olacak eserleri kazandırmanın gayreti içindeyiz. Yeni yatırımlarımızla Gebze’mize değer kazandırmaya devam ederken diğer bir taratanda esnaflarımızı talep ve önerilerini yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“BU KENTİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ, BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ”

Vinç esnaflarıyla olan buluşmasında kente yapılan hizmetleri detaylı bir şekilde paylaşan Başkan Büyükakın, vinç esnaflarının taleplerini de dinledi. “Ülkemiz ve şehrimiz için o kadar iş yapıyoruz ki dur durak bilmeden” diyen Başkan Büyükakın, “Tabi bizim işimiz hemşerilerimize hizmet etmek. Bunun yanında esnafımızın taleplerine ve önerilerine kulak kesiliyoruz. Bu kenti birlikte yönetiyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli önceliğimiz de tam da budur” ifadelerini sarf etti.