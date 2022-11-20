Son Dakika

Kocaeli'de vinç operatörü yetiştirecek

EKONOMİ 20.11.2022, 13:15
Kocaeli'de vinç operatörü yetiştirecek

Gebze bölgesinde Vinç işletmeciliği yapan esnaflarla sabah kahvaltısında buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Piyasanın talep ettiği vinç operatörü yetiştirme programını başlatacağız” açıklamasını yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Yoğun çalışma temposuna rağmen esnaf ve vatandaşlarla buluşan, 12 ilçede hayata geçen projeleri yakından takip eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’ye özel bir ilgi göstermeye devam ediyor.

Gebze’de ve bölgesinde Vinç işletmeciliği yapan esnaflarla da sabah kahvaltısında buluşan Başkan Büyükakın’a, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan eşlik etti. “Tüm gücümüzle Gebze’mizin gelişimi için samimiyetle gayret gösteriyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Her alanda şehrimizin onlarca yıllık hizmetinde olacak eserleri kazandırmanın gayreti içindeyiz. Yeni yatırımlarımızla Gebze’mize değer kazandırmaya devam ederken diğer bir taratanda esnaflarımızı talep ve önerilerini yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“BU KENTİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ, BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ”

Vinç esnaflarıyla olan buluşmasında kente yapılan hizmetleri detaylı bir şekilde paylaşan Başkan Büyükakın, vinç esnaflarının taleplerini de dinledi. “Ülkemiz ve şehrimiz için o kadar iş yapıyoruz ki dur durak bilmeden” diyen Başkan Büyükakın, “Tabi bizim işimiz hemşerilerimize hizmet etmek. Bunun yanında esnafımızın taleplerine ve önerilerine kulak kesiliyoruz. Bu kenti birlikte yönetiyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli önceliğimiz de tam da budur” ifadelerini sarf etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Bodrumspor 13 24
4. Keçiörengücü 13 24
5. Boluspor 12 22
6. Samsunspor 13 23
7. Manisa FK 13 20
8. Rizespor 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Adanaspor 14 17
12. Sakaryaspor 13 16
13. Altay 13 15
14. Erzurumspor 13 14
15. Tuzlaspor 13 12
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4