Kocaeli'de üreticilere yüzde 50 hibeli sera desteği

Kocaeli’de çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu ve sera naylonu desteği veriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seracılık yapan üreticilerin modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu ve sera naylonu desteği veriyor.

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, 5 Ağustos’a kadar talepte bulunabilecek.

Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği sağlanıyor. Projeyle Kocaeli’de seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde ederek, gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesince sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli’ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın önem verdiği tarımsal desteklerden biri olan “Seracılığı Geliştirme Projesi” doğrultusunda yapılan yüzde 50 hibeli destekler, çiftçilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişini de sağlayacak.

Çiftçiler bu proje ile havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip olacak.

Destek olarak verilecek modern seraların naylonu 36 aylık kullanım süresine sahip. Ayrıca UV + IR(LD) + EVA katkılı ve don riskini de azaltıyor. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltıyor, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor.

ÇİFTÇİLERDEN İSTENEN BELGELER

Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli sera desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerden istenecek belgeler:

· Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi veya Çiftçi belgesi · Seranın bulunduğu arazinin tapu üzerine sera krokisi · Arazi kiralık ise 5 yıllık kira sözleşmesi

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, 5 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar, istenen belgelerle birlikte Kocaeli Fuarı içerisindeki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek. Başvurular, oluşturulan komisyon tarafından incelenip değerlendirmeye alındıktan sonra, çiftçiler desteklemeden faydalanabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce il genelinde bugüne kadar bin 300 çiftçiye 2 bin top sera naylonu ve 70 modern sera yapımı desteği verildi.